Bộ Công an tặng 1.300 căn nhà đến người dân khó khăn ở Trà Vinh

Ngày 8/10, Bộ Công an cùng Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 1.300 căn nhà đến các hộ dân khó khăn về nhà ở. Một nửa số nhà này được dành tặng các hộ dân đồng bào Khmer.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CTV).

Kinh phí xây dựng 1.300 căn nhà là 74 tỷ đồng, trong đó Bộ Công an vận động hỗ trợ 65 tỷ đồng, phần còn lại do tỉnh Trà Vinh đối ứng. Các chiến sĩ công an tại Trà Vinh đã tích cực hỗ trợ ngày công trong quá trình xây dựng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường thực hiện thủ tục bàn giao nhà cho người dân (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, tin tưởng rằng những ngôi nhà kiên cố sẽ là điều kiện để những hộ dân còn gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Những ngôi nhà này sẽ tô đậm truyền thống nhân ái của dân tộc, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.