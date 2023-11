Biển xe máy 5 số có chữ cái gắn với 1 số vẫn được định danh

Hiện nay có một số người dân phản ánh về việc, khi họ làm thủ tục thu hồi biển số xe máy có series theo mẫu cũ (1 chữ cái và 1 chữ số), nhưng Hệ thống đăng ký xe lại không cấp lại biển số đó khi chủ xe đăng ký biển số cho xe khác. Để giải đáp thắc mắc này, tối 10/11, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với đại diện Cục CSGT (Bộ Công an).

Một biển số xe máy 5 số theo mẫu cũ series gồm 1 chữ cái và 1 số (Ảnh minh họa).

Theo vị đại diện, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an có quy định rõ về màu sắc, series của từng loại biển số xe được cấp từ ngày 15/8.

Theo đó, biển số cấp cho mô tô, xe máy sẽ có sự thay đổi so với trước đây. Cụ thể, biển số xe mô tô có nền màu trắng, chữ và số màu đen, series biển số sẽ sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Đây là biển mô tô cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước.

Như vậy, biển số mới cấp cho xe máy của người dân sẽ có 2 chữ cái liền nhau thay vì gồm 1 chữ số kết hợp với 1 chữ cái như trước đây.

"Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phản hồi từ truyền thông và người dân, hiện chúng tôi đã cho điều chỉnh lại một số quy định. Theo đó, các biển 5 số theo mẫu cũ được cấp trước ngày 15/8 (series gồm 1 chữ cái và 1 số) mà người dân vẫn sử dụng, mặc định sẽ được định danh bình thường", vị này nói.

Biển số định danh được cấp và quản lý từ ngày 15/8 (Ảnh minh họa).

Cùng với đó, khi làm thủ tục thu hồi theo quy định, hệ thống đăng ký xe vẫn sẽ cấp lại biển số này khi chủ xe đăng ký xe khác.

Theo vị đại diện, hiện nay một số địa phương vẫn cấp biển số theo mẫu cũ (series gồm 1 chữ cái và 1 chữ số) là do kho số còn tồn trong phân bổ trước ngày 15/8. Số lượng những biển số này không nhiều. Sau khi cấp cho người dân cũng sẽ được định danh bình thường.

Tiếp đó, sau khi cấp hết biển số theo mẫu cũ còn tồn, cảnh sát giao thông sẽ cấp biển số xe máy theo mẫu mới gồm 2 ký tự chữ cái cho người dân.

Đại diện Cục CSGT cũng khẳng định, không có việc biển số xe máy 5 số theo mẫu cũ (series gồm 1 chữ cái và 1 số) mà người dân đang sử dụng sẽ không được định danh, hoặc không được hệ thống cấp lại khi làm thủ tục thu hồi.

"Thời gian qua, một số người gặp sự cố khi đăng ký thu hồi, cấp biển số là do một số trục trặc liên quan đến kỹ thuật hoặc một số cán bộ thực thi có cách hiểu chưa rõ.

Trong khoảng một tuần tới, Cục CSGT sẽ có văn bản hướng dẫn tới các cấp để thực hiện việc định danh biển số được thuận tiện hơn", đại diện Cục CSGT nói thêm.