Biển số định danh: Phương tiện có biển 3 và 4 số vẫn được lưu thông

Biển 5 số người dân đang sử dụng "tự động" là biển số định danh

Liên quan đến Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới của Bộ Công an vừa ban hành, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, việc quản lý biển số theo mã định danh chỉ thực hiện với biển 5 số, bao gồm cả ô tô và xe máy.

Biển số vẫn được cấp cho người dân theo quy trình như hiện nay, chỉ khác về cách quản lý. Đồng thời, không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục nào. Nói cách khác, trước đây "xe nào biển đó", thì giờ "người nào biển đó" và "biển số sẽ đi theo mã định danh của mỗi người".

Theo thông tư mới của Bộ Công an, từ ngày 15/8, biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (Ảnh minh họa).

Theo Cục CSGT, xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Nếu chủ xe làm thủ tục thu hồi trước 15/8 thì số biển số đó được chuyển vào kho để cấp lại cho người khác.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số xe đó được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Biển số được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm, kể từ ngày thu hồi đăng ký, biển số. Quá thời hạn trên, cảnh sát sẽ thu hồi đưa vào kho số để thực hiện đăng ký cho xe khác.

Nếu chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang nơi khác thì được giữ lại biển số định danh đó, không phải đổi biển.

Ô tô được lắp một biển số dài, một biển ngắn

Về chất liệu của biển số, theo Bộ Công an, biển số xe được sản xuất bằng kim loại, có màng phản quang, ký hiệu bảo mật công an hiệu đóng chìm theo tiêu chuẩn kỹ thuật biển số xe cơ giới của Bộ Công an. Ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số trên biển số đăng ký các loại xe thực hiện theo quy định.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Trong đó có nhiều điểm nổi bật như quy định về biển số định danh và đăng ký biển số xe trúng đấu giá. Thông tư có hiệu lực từ 15/8, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Về kích thước biển số, ô tô được cấp hai biển số, một biển kích thước ngắn cao 165mm, dài 330mm, một biển dài cao 110mm, dài 520mm. Đây là điểm mới khi Thông tư hiện hành quy định ô tô khi đăng ký mới chỉ được cấp hai biển số kích thước ngắn (hình chữ nhật). Nếu muốn cấp một hoặc hai biển dài phải chịu thêm kinh phí.

Với xe máy sẽ được cấp biển số gắn phía sau xe, cao 140mm, dài 190mm. Biển số của máy kéo, rơ-moóc, sơmi rơ-moóc gồm 1 biển gắn phía sau xe, chiều cao 165mm, chiều dài 330mm.

Biển số xe của cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài sẽ có nền trắng, chữ đỏ, số màu đen và seri có ký hiệu "NG".

Chưa giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người

Trước băn khoăn của người dân với biển số đang sử dụng, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay đối với xe đã đăng ký biển 5 số thì biển đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Người dân không phát sinh thêm thủ tục nào.

Biển số định danh sẽ được cấp và quản lý từ ngày 15/8 tới đây (Ảnh minh họa: Báo Hà Nội mới).

Ngoài ra, cơ quan chức năng không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Trường hợp người dân có phương tiện mới, nếu biển số định danh cũ vẫn được đăng ký cho một xe thuộc sở hữu, thì người dân sẽ được cấp thêm một biển số định danh khác.

"Tuy nhiên, theo lộ trình tiến tới, lực lượng chức năng sẽ có quy định, giới hạn người dân chỉ được đăng ký một số lượng biển số định danh nhất định. Nếu một người sở hữu quá số lượng biển số định danh theo quy định thì sẽ phải đóng thêm một khoản phí", đại diện Cục CSGT thông tin thêm.