Biển Đông sắp hứng bão, mưa lớn khắp cả nước

Tối 19/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông duy trì sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Lúc 19h, tâm nằm trên khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 5-10km/h.

Đêm nay và ngày mai, hình thái trên giữ hướng đi nhưng tăng tốc lên 15km/h, khả năng mạnh lên thành bão. Tối 20/7, tâm bão nằm trên khu vực phía bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Sau thời điểm trên, bão đổi hướng đi theo tây bắc, giảm vận tốc xuống 10km/h.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (Ảnh: VNDMS).

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết áp thấp nhiệt đới ở giai đoạn mới hình thành và khả năng còn thay đổi về đường đi, cường độ. Do đó, các chuyên gia đang theo dõi sát hình thái này.

"Diễn biến áp thấp nhiệt đới còn nhiều phức tạp, trước mắt cần lưu ý tác động gây gió mạnh, sóng lớn, mưa rào và dông mạnh trên biển", ông Hưởng nói.

Trên đất liền, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh. Hai khu vực này được dự báo tiếp diễn mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tập trung từ đêm 19/7 đến ngày 21/7. Lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm/đợt.

Trong khi đó, Bắc Bộ hứng mưa rào và dông rải rác trong đêm 19/7 với lượng 10-30mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 70mm. Mưa dông duy trì ở khu vực này hai ngày cuối tuần.

Tại Trung Bộ, lượng mưa trong đêm nay cũng xấp xỉ ngưỡng 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Trên biển, vùng biển phía đông của khu vực bắc và gữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 20/7 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

- Nam Bộ: Mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.