Bí thư Thành ủy Bảo Lộc bị kỷ luật vì con trai bị bắt khi sử dụng ma túy

Theo đó, ngày 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy Đà Lạt và ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; đều là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đánh giá, ông Trần Duy Hùng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Triệu thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục gia đình dẫn đến để con ruột phạm tội, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ngoài ra, cả 2 cá nhân trên đều thiếu trách nhiệm nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu Đảng bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân và Đảng bộ thành phố Đà Lạt

Qua xem xét, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 lãnh đạo thành phố nêu trên.

Con trai Bí thư Thành ủy Bảo Lộc sử dụng ma túy

Rạng sáng 28/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Bảo Lộc đột kích kiểm tra đột xuất tại quán karaoke Havana (TP Bảo Lộc).

Qua đó, xác định có 23 người khách, 9 nhân viên phục vụ tại quán dương tính với chất ma túy.

Quán karaoke nơi lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng trái phép ma túy (Ảnh: CTV).

Ngày 6/9, Công an TP Bảo Lộc đã tống đạt quyết khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke Havana. Trong đó khởi tố bị can Nguyễn Văn Ngọc Sơn (31 tuổi). Sơn là con trai ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, bị bắt khi đang sử dụng ma túy cùng bạn tại quán karaoke nói trên.