Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật vì tham gia đánh bạc

Ngày 1/12, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trương Tấn Hưng (SN 1980), Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Một bản làng tại xã Thượng Trạch, nơi ông Hưng công tác (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Hưng bị kỷ luật Đảng do vi phạm các quy định đảng viên không được làm và quy định nêu gương. Cụ thể, ông Hưng đã bị Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang khi đang cùng nhóm người đánh bạc tại thị trấn Hoàn Lão. Vụ việc cũng đã được cơ quan công an khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quyết định kỷ luật đối với ông Hưng cũng đã được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình thừa ủy quyền, công bố tại trụ sở Huyện ủy Bố Trạch.

Theo lãnh đạo huyện Bố Trạch, ông Hưng là một cán bộ trẻ, được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, một xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Bố Trạch.