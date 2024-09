Bí thư, Chủ tịch TPHCM cùng các cán bộ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão

Sáng 11/9, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra.

Tại buổi quyên góp, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vốn có truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, luôn thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, luôn thể hiện "thương người như thể thương thân", sẵn sàng giúp đỡ đồng bào trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi (Ảnh: Hoàng Quy).

"Tại hội nghị hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi các cán bộ trong toàn thể cơ quan HĐND, UBND thành phố và các đại biểu tới dự đóng góp, hỗ trợ cho đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay gia đình người bị hại và mất mát tài sản do thiên tai, bão lũ gây ra", ông Nguyễn Phước Lộc kêu gọi.

Tại buổi phát động, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các đại biểu đã quyên góp gần 240 triệu đồng, bao gồm quyên góp tại chỗ và quyên góp 1 ngày lương.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các lãnh đạo, cán bộ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi (Ảnh: Hoàng Quy).

Sáng cùng ngày, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi gây ra, tại Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương tại TPHCM do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; ông Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cùng các đại biểu dự cuộc họp đã cùng tham gia ủng hộ đồng bào vùng chịu thiệt hại do bão lũ gây ra vừa qua. Các đại biểu đã quyên góp ủng hộ tổng số tiền 68,9 triệu đồng.

Các đại biểu dự hội nghị tại TPHCM tham gia ủng hộ đồng bào vùng chịu thiệt hại do bão lũ (Ảnh: Hoàng Quy).

Một ngày trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chiều 10/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã ủng hộ 120 tỷ đồng để chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào đã phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trân trọng kêu gọi và vận động nhân dân thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái", "mỗi trái tim - một tấm lòng", kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tham gia đóng góp tiết kiệm từ một ngày lương cho người dân bị thiệt hại do bão.

Theo thống kê của các địa phương, bão và hoàn lưu bão Yagi gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc tính đến 5h ngày 11/9 đã khiến 200 người chết, mất tích (141 người chết, 59 người mất tích).

Trong đó, Cao Bằng 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích);

Lào Cai 66 người (45 người chết, 21 người mất tích) và còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên.

Yên Bái 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích);

Quảng Ninh 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người)...