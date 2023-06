Bí thư Cà Mau chỉ đạo làm rõ vụ cán bộ bị tố "đặt vấn đề tiền bạc"

Ngày 3/6, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau xác nhận với phóng viên Dân trí, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo công an và viện kiểm sát tỉnh này xác minh vụ người dân ở huyện Ngọc Hiển tố cán bộ công an, viện kiểm sát huyện này có hành vi "đặt vấn đề tiền" để lo tại ngoại cho bị can.

Ông T. cho biết đã có đơn tố cáo cán bộ công an và viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển "đặt vấn đề tiền bạc" để con gái ông được tại ngoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo đơn tố cáo của ông L.T.T. (62 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển), ngày 19/2, con gái ông là L.P.T. bị Công an huyện Ngọc Hiển bắt tạm giam 2 tháng sau khi bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc.

Sau đó, ông T. gặp một lãnh đạo Viện KSND huyện Ngọc Hiển trình bày hoàn cảnh để làm đơn xin tại ngoại cho con gái.

Theo ông T., ngày 13/3, một người tên N. được cho là lãnh đạo Viện KSND huyện Ngọc Hiển gọi điện cho ông.

"Ông N. cho tôi biết là ông Ng. (công an) qua gặp ông N. bàn bạc vụ tiền lo lót cho con gái tôi tại ngoại. Nếu ông N. đồng ý, ông Ng. qua gặp tôi để nhận tiền. Tôi có trả lời là tôi không lo lót cho ai hết...", ông T. nêu trong đơn.

Đến ngày 3/4, từ người quen biết, ông T. nhận được tin công an huyện đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát.

"Cũng từ thông tin này cho tôi biết là ông Ng. (công an) thông báo là ông Đ. (viện kiểm sát) đòi 50 triệu đồng viện kiểm sát mới phê chuẩn thả", ông T. nêu trong đơn.

Cũng theo ông T., con gái ông hiện vẫn bị tạm giam.

Liên quan đến đơn tố cáo của ông T., Viện KSND tỉnh Cà Mau đã cử thanh tra xuống xác minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cũng đã chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển giải quyết.