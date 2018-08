Bị CSGT xử phạt, tài xế xin thông cảm vì tháng… “xá tội vong nhân"

TPHCM:

Cảnh sát giao thông xử phạt hàng loạt tài xế đậu xe lấn chiếm QL1

Giữa trưa nay (27/8), Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt PC08, Công an TPHCM) ra quân xử phạt hành hàng loạt tài xế vi phạm đậu xe tại khu vực có biển cấm trên QL1, ngay cửa ngõ từ TPHCM ra các tỉnh, để ăn cơm.

Hàng loạt xe tải, xe đầu kéo container... bất chấp khu vực có biển cấm, đậu tràn lan trên QL1 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông và ATGT.

Lực lượng CSGT Rạch Chiếc xuất hiện khiến nhiều tài xế đang ăn cơm phải tháo chạy. Tuy nhiên các tài xế vi phạm này đã bị CSGT chặn giữ để xử lý.

Khoảng 11h30 cùng ngày, tổ tuần tra chuyên đề của đội CSGT Rạch Chiếc do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm – Phó đội trưởng chỉ huy trực tiếp, bất ngờ kiểm tra hàng loạt xe tải, xe đầu kéo container, xe bồn… dừng đậu ngay khu vực có biển cấm, bất chấp mối đe dọa về nguy cơ mất an toàn giao thông để vào các quán ăn trên QL1, đoạn qua phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Phát hiện có CSGT, nhiều tài xế các phương tiện vi phạm nói trên lao từ các quán cơm ven đường ra phương tiện của mình định nổ máy lái xe bỏ chạy nhưng đã bị các chiến sĩ CSGT chặn lại.

Nhiều tài xế tìm cách giải thích, xin được bỏ qua lỗi...

Thậm chí có không ít tài xế than thở, nói rằng đang trong tháng 7 âm lịch, mùa “xá tội vong nhân” để mong CSGT thông cảm.

Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã giải thích về mối nguy hiểm của hành vi vi phạm, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông của các lái xe...

Đã có 8 trường hợp bị CSGT xử phạt lỗi đậu xe nơi có biển cấm, với mức phạt lên tới 700.000 đồng/ 1 trường hợp.

CSGT đã kiên quyết lập biên bản xử phạt đối với các tài xế.

Quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Tân Vạn là cửa ngõ từ TPHCM ra các tỉnh luôn tấp nập xe cộ suốt ngày đêm. Tuy nhiên hàng ngày rất nhiều phương tiện bấp chấp biển cấm, đậu xe tràn lan giống như một bãi xe để vào các quán ăn bên đường. Chính điều này đã khiến cho giao thông qua khu vực này thường xuyên bị ùn tắc, cũng như gây mất an toàn giao thông, tìm ẩn nguy cơ tai nạn.

