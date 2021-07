Bé trai 3 tuổi chui lưới bảo vệ, rơi từ tầng 6 xuống tầng 3 chung cư

Dân trí Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lý, làm rõ việc một bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 6 xuống ban công tầng 3 của một chung cư và tử vong.

Khu chung cư nơi xảy ra sự việc cháu bé rơi từ tầng 6 xuống tầng 3 tử vong thương tâm (Ảnh: An Hoàng).

Ngày 23/7, nguồn tin của PV Dân trí từ Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/7, cháu Đ.H.M. (3 tuổi, ở chung cư The One Residence, thuộc khu đô thị Gamuda, quận Hoàng Mai) bị rơi từ tầng 6 xuống ban công N3-N12, thuộc khu vực tầng 3 của tòa The One.

Sau khi xảy ra sự việc, Nguyễn Đình Sơn (SN 2003, ở tầng N3-N12, tòa The One) đã đưa cháu M. đi cấp cứu. Khi Sơn bế cháu xuống đến sảnh chung cư thì gặp mẹ cháu M., nên Sơn đã giao M. cho mẹ của bé đưa đi cấp cứu.

Cơ quan công an xác định, cháu M. đã trèo, chui qua lưới bảo vệ ở cửa sổ phòng ngủ tầng 6. Sau đó rơi xuống khu vực ban công N3-N12 của tòa The One và đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc, gia đình cháu M đã từ chối pháp y tử thi và đưa nạn nhân về Ninh Bình để lo hậu sự.

Trần Thanh