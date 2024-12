Bé trai 12 tuổi nửa đêm đi lạc 60km, co giật vì lạnh

Ngày 18/12, Công an xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao bé V.M.P. (12 tuổi, ngụ tại xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về cho gia đình.

Công an bàn giao P. cho gia đình và hỗ trợ tiền, gạo khi biết hoàn cảnh khó khăn của cháu bé (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Trước đó, khoảng 1h cùng ngày, P. được người dân xã An Bình phát hiện nằm co giật bên đường. Nhận thông tin, Công an xã An Bình đã đưa P. về chăm sóc, sưởi ấm.

Khi tỉnh táo, P. cho biết em đi chơi rồi bị lạc. Theo mô tả, cậu bé đã đi lạc với quãng đường khoảng 60km.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Em (bà nội của P.) cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, cha của P. đang nằm viện, ông bà đi bán vé số, cháu bé ở nhà chơi một mình nên đi lạc.