Bé gái trên đường về quê Sơn La tránh dịch đột nhiên bị mất tích ở Nghệ An

Dân trí Trên đường hồi hương, bé gái 11 tuổi cùng người thân ngủ tạm dưới chân cầu vượt nhưng đột nhiên cháu bé mất tích, mọi người hốt hoảng đi tìm.

Sáng 8/10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSSGT) Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, gia đình anh Phàng A Tủa (SN 1985, trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) vừa gửi bức thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Trạm CSGT Diễn Châu cùng Công an huyện Nghi Lộc về việc đã giúp đỡ tìm kiếm con gái mình.

Anh Phàng A Tủa đến nhận con gái tại Trạm CSGT Diễn Châu (Ảnh: CSGT Diễn Châu).

Theo bức thư cảm ơn của anh Tủa, gia đình anh vào tỉnh Bình Dương làm ăn sinh sống. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát nên gia đình anh cùng đoàn người dân ở Sơn La bắt đầu hành trình hồi hương bằng xe máy.

Ngày 4/10, đoàn về đến địa phận tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, con gái anh Tủa là cháu Phàng Thị Bầu (SN 2010) đi trước cùng người cậu ruột là Giàng A Li. Khi đến địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An do quá mệt nên người cậu và cháu Bầu ngủ tạm dưới chân cầu vượt Quán Hành, trị trấn Quán Hành.

Thư cảm ơn của anh Phàng A Tủa gửi đến lực lượng Công an Nghệ An (Ảnh: N.D).

Gần sáng, người cậu Giàng A Li tỉnh dậy thì hốt hoảng không thấy cháu đâu nên đi tìm, đồng thời báo sự việc đến Công an huyện Nghi Lộc nhờ giúp đỡ. Tất cả thành viên trong gia đình đều rất lo lắng, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì của bé gái.

Ngày 5/10, gia đình nhận được thông tin, đã tìm thấy cháu Bầu trong một vụ tai nạn giao thông đang được Trạm CSGT Diễn Châu xử lý. Khi đến nơi, gặp được con gái bình an anh Tủa rất vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an Nghệ An đã giúp đỡ gia đình mình tìm lại con.

Nguyễn Duy