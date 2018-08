Bé 4 tuổi bị điện giật tử vong ở trường mầm non mới xây

Quảng Nam:

Theo thông tin từ xã Bình Phục, vào khoảng 7h30 cùng ngày, cháu H.T.T. (4 tuổi, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) được bố mẹ đưa đến trường mầm non Bình Phục (ở tổ 4, thôn Ngọc Sơn Tây) để gửi.

Điểm trường nơi xảy ra sự việc đau lòng

Trong lúc nô đùa, không may cháu H.T.T. bị điện giật. Các giáo viên phát hiện sự việc đã đưa cháu T. đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, bảo vệ công trình xây dựng trường mượn điện và kéo một dây điện từ trong phòng học ra công trình xây dựng. Ổ cắm điện để ngay chỗ hành lang đi vào phòng học mà không có che chắn.

Theo lãnh đạo xã Bình Phuc, điểm trường này đang trong giai đoạn hoàn thiện, mới nhận trẻ được 3 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Bình Phục phối hợp với Công an huyện Thăng Bình có mặt làm việc với lãnh đạo trường và gia đình nạn nhân. Hiện thi thể nạn nhân đã đưa về nhà để gia đình an táng.

Địa phương cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng chia sẻ với gia đình nạn nhân. Nguyên nhân xảy ra vụ việc trên đang được Công an huyện Thăng Bình điều tra làm rõ.

