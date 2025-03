Bát nháo xe điện chở khách du lịch ở Hội An

Ông T.T.P., một người dân buôn bán ở phố cổ Hội An cho biết, xe điện du lịch ở Hội An chạy không đúng lộ trình, tuyến đường nào cũng chạy, xe điện mà chạy như taxi, grab...

Theo ông P., xe điện du lịch nên chạy và đưa đón khách đúng theo tuyến đường quy định, để dành cho xe khác lưu thông.

Xe điện du lịch hoạt động giờ cao điểm tại phố cổ Hội An (Ảnh: Công Bính).

"Hiện nay lưu lượng ô tô ở Hội An quá đông đúc, xe khách 45, 16 chỗ tăng lên rất nhiều, sinh ra tắc nghẽn và gây cản trở đối tượng lưu thông khác. Đưa khách du lịch đến Hội An thì đưa đúng nơi, đúng chỗ, chứ không phải chạy loạn xạ như hiện nay", ông P. nói.

Để đưa xe điện vào khuôn khổ, theo ông P., các hãng xe điện phải chạy đúng lộ trình tuyến, một ngày chạy bao nhiêu chuyến, bao nhiêu xe phải có quy định. Chứ không phải tất cả xe điện của các doanh nghiệp đều chạy, ảnh hưởng đến giao thông Hội An.

Lãnh đạo một doanh nghiệp vận tải khách hoạt động ở Hội An cho biết, hiện xe 4 bánh có gắn động cơ (xe điện du lịch) chạy trên tất cả các tuyến đường, không tuân thủ quy định tại Nghị định 165 của Chính phủ.

"Thực trạng giao thông này ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông ở thành phố Hội An. Do Hội An khách du lịch rất lớn, trong khi tình trạng tắc nghẽn giao thông từ 17h đến 20h xảy ra rất nghiêm trọng. Đề nghị cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra xử lý theo quy định nhằm đảm bảo trật tự giao thông ở Hội An", lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ.

Xe điện du lịch chạy như xe ôm, taxi và chạy trên tất cả tuyến đường ở Hội An (Ảnh: Công Bính).

Theo thống kê, hiện nay tại thành phố Hội An có 3 hãng xe điện du lịch với tổng số 123 xe, taxi có khoảng 150 xe.

Kể từ ngày 15/2, những xe điện du lịch chỉ được phép hoạt động trên những tuyến đường cắm biển tối đa 30km/h đối với tất cả phương tiện.

Một số doanh nghiệp vận tải khách ở Hội An cho rằng, chính quyền địa phương nên cắm biển trên một số tuyến để xe điện du lịch hoạt động trong khuôn khổ, tạo sự cạnh tranh lành mạnh…

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam (nay là Sở Xây dựng) - cho biết, sở đã gửi nhiều công văn đến thành phố Hội An để chấn chỉnh tình trạng này.

"Xe này được hoạt động theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Xe phải chạy trên các tuyến đường mà các loại phương tiện được chạy tối đa dưới 30km/h", ông Lê Quang Hiếu nói.

Còn ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An - cho biết, địa phương đang họp bàn để chấn chỉnh tình trạng này.

Theo quy định, từ ngày 15/2, xe điện du lịch chỉ được chạy trên những tuyến cắm biển 30km/h (Ảnh: Công Bính).

Để đưa loại hình vận tải hành khách này vào khuôn khổ, ngày 31/12/2024, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành văn bản về việc quản lý hoạt động của xe bốn bánh có gắn động cơ theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, xác định phạm vi, thực hiện đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa tại các tuyến đường trên địa bàn, để tổ chức hoạt động đối với xe bốn bánh có gắn động cơ, đảm bảo phù hợp với Nghị định 165 của Chính phủ.