Bất ngờ nguyên nhân vụ người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp vào đầu cô gái

Ngày 19/7, Công an phường Trường Thi (thành phố Vinh, Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ liên quan đến vụ việc cô gái bị người đàn ông dùng ghế đánh tới tấp vào đầu, chuyển Công an thành phố Vinh giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng đã triệu tập 4 người gồm: N.T.M.S. (32 tuổi), T.T.A. (36 tuổi) và N.N.T. (34 tuổi), cùng trú tại thành phố Vinh và T.T.T.U. (22 tuổi), trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, để làm rõ vụ việc.

Người đàn ông cầm ghế đánh liên tiếp vào đầu, người cô gái (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, tối 16/7, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nhóm nam nữ hành hung một cô gái. Trong đó, một người đàn ông mặc quần áo trắng dùng ghế đánh tới tấp, một người khác dùng tay "tác động" vào đầu, người nạn nhân.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị B.T.T.T. (24 tuổi, trú thành phố Vinh). Chị T. đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Vinh, trong tình trạng bị đa chấn thương phần mềm, mắt trái bầm tím, suy giảm thị lực, sang chấn tâm lý, mất ngủ...

Theo chị T., hình ảnh được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội chỉ là phần cuối của sự việc. Trước đó, chị đã bị nhóm người này hành hung.

Tối 16/7, chị T., cùng em gái và một người bạn ăn uống tại quán ăn trên đường Nguyễn Xí, phường Trường Thi. Lúc này, chị S. cách đó 2 bàn sang lớn tiếng vì cho rằng em gái của chị T. nhìn đểu.

Chị T. bị đa chấn thương phần mềm, suy giảm thị lực, sang chấn tâm lý do bị hành hung (Ảnh: Hoàng Lam).

"Tôi giải thích cho chị S. là em gái mình bị cận thị rất nặng, khi nói chuyện em không nhìn tập trung vào một vị trí cụ thể nên có thể chị hiểu nhầm. Chị S. bỏ về bàn nhưng sau đó quay lại, bảo "giờ đã nhìn đã chưa" rồi đấm tới tấp vào mặt tôi, cầm cốc uống bia lên và vơ đổ hết mọi thứ trên bàn", chị T., kể.

Bị đánh bất ngờ, chị T. không kịp chống đỡ, chỉ bảo "có chuyện gì hiểu nhầm chị em từ từ nói chuyện". Mặc dù vậy, chị S. không dừng lại mà còn có thêm 3-4 người bạn lao sang, dùng ghế, tay chân "tác động" lên đầu, người chị T. Một số khách ngồi xung quanh can ngăn nhưng nhóm của S. không dừng lại, thậm chí còn đánh cả người can ngăn.

Cô gái trẻ bị thương tích nhiều vị trí trên cơ thể (Ảnh: Hoàng Lam).

"Sau khi dùng ghế, tay đánh vào mặt, đầu, gáy, lưng... tôi thì nhóm kia dừng tay. Tôi nhờ người báo công an, đồng thời gọi người thân đến để giúp đỡ thì một trong số những người đó lớn tiếng đe dọa rồi bỏ đi. Từ hôm xảy ra sự việc, những người hành hung tôi và em gái tôi không có động thái nào xin lỗi hay gặp gỡ để giải quyết vụ việc", chị T. nói.

Chị T. cũng cho biết, chị đã có đơn yêu cầu giám định tỉ lệ thương tật do bị hành hung gây nên, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm đối với hành vi của nhóm người hành hung chị và em gái mình.