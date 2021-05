Bắt giữ cô gái là F1 hai lần trốn khỏi khu cách ly

Dân trí Dù là trường hợp F1, phải cách ly nghiêm ngặt nhưng Chang Thị Dung đã 2 lần bỏ trốn khỏi khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội và khu cách ly y tế tập trung.

Ngày 26/5, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Chang Thị Dung (SN 2003, hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là đối tượng trốn cách ly tập trung.

Theo báo cáo của Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, ngày 24/5, Chang Thị Dung là trường hợp F1 đã trốn khỏi nơi cách ly y tế tập trung tại xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo. Trước đó, Dung sống ở bản Chế Nhù, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, khu vực đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Chang Thị Dung (áo đỏ) bị bắt giữ khi 2 lần trốn khỏi khu cách ly (ảnh: Công an Hà Nam).

Ngày 20/5, Dung bỏ trốn khỏi khu vực phong tỏa để bắt xe về Hà Nội, khi qua chốt kiểm dịch tại đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo thì bị phát hiện, đưa về khu cách ly tập trung tại xã Mùn Chung. Đến chiều ngày 24/5, Dung tiếp tục bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Ngay sau khi nhận được văn bản của Công an tỉnh Điện Biên về phối hợp truy tìm đối tượng trên, Công an thành phố Phủ Lý phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Châu Sơn tiến hành rà soát tại tất cả các nhà trọ, nhà nghỉ, nơi lưu trú trên địa bàn phường và phát hiện Dung tại phòng trọ trên địa bàn tổ dân phố Hưng Đạo cùng 6 công nhân ở khu công nghiệp Châu Sơn.

Hiện, cơ quan chức năng đã thực hiện việc điều tra dịch tễ và hoàn tất các thủ tục đưa Dung đi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 theo quy định của pháp luật.

Đức Văn