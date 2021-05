Bắt giữ 3 người nhập cảnh trái phép dương tính với nCoV

Dân trí Trong 3 ngày qua, lực lượng chức năng An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Trong số này, có 3 người dương tính với SARS-CoV-2.

Tại An Giang, chiều 10/5, Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện 8 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa phận xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Sau khi bị xử phạt hành chính, cả 8 trường hợp nói trên đã được Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đưa đi cách ly tập trung tại Phòng khám Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang.

8 trường hợp nhập cảnh trái phép vừa bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung.

Các trường hợp nhập cảnh trái phép này có hộ khẩu ở Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Thanh Hóa... Những công dân này khai nhận, từ 2018 -2020 xuất cảnh sang Campuchia để làm thuê nhưng nay vì khó khăn và dịch bệnh nên nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Cũng tại An Giang, trước đó vào tối 8/5, lực lượng chức năng bắt giữ 3 trường hợp nhập cảnh trái phép. Đáng nói 3 trường hợp này sau khi cách ly tập trung và xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợp nhập cảnh trái phép, gồm: Võ. V.T. (sinh năm 1981, quốc tịch Việt Nam, trú tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang); Nguyễn T.P., (sinh năm 1962, quốc tịch Việt Nam, trú tại xã Khánh Bình) và Nguyễn T.H. (sinh năm 1958, quốc tịch Việt Nam, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Cả 3 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú

Ngay sau khi nhận được thông tin, 3 trường hợp nói trên, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh An Giang đã chỉ đạo các địa phương có liên quan tiến hành phun khử khuẩn xe chuyên chở, các khu vực tiếp nhận ở Đồn Biên phòng, Trạm kiểm dịch y tế và phòng ở của các trường hợp nghi nhiễm theo đúng quy định. Đồng thời truy vết F1.

Tại Kiên Giang, khoảng 8h sáng ngày 7/5, tại phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên, tổ công tác của đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã phát hiện bắt giữ Kheo Văn M. (sinh năm 1994, quê Nghệ An) đang lén lút trốn từ bên Campuchia về địa bàn Hà Tiên.

Qua đấu tranh ban đầu, M. khai nhận: tháng 8/2020, M. sang Campuchia để làm việc ở casino. Khi dịch Covid-19 bùng phát ở Campuchia, M. tìm đường về Việt Nam trốn dịch thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Cũng tại Kiên Giang, vào khoảng 9h sáng ngày 8/5, tổ công tác chống dịch chốt số 2, địa bàn Vũng Bầu, ấp 4, xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc), đã phát hiện bắt giữ Hồ văn H. (sinh năm 1971) điều khiển tàu cá từ Campuchia về vùng biển Phú Quốc.

Ông H. khai đã sang vùng biển Campuchia khai thác hải sản từ cuối tháng 2. Khi dịch bùng phát ở Campuchia, ông H. chạy về Việt Nam thì bị biên phòng bắt đưa đi cách ly tập trung.

Tại Đồng Tháp, vào khoảng 9h30 ngày 9/5, Tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước đang làm nhiệm tại khu vực ấp 1 (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) thì phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng để kiểm tra, bước đầu đối tượng khai tên Nguyễn Hòa H. (sinh năm 1975) và Nguyễn Ngọc Đ. (sinh năm 1983) cùng trú tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Hai trường hợp này khai báo, vừa trốn sang Campuchia để làm thuê thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ.

Cũng tại Đồng Tháp, thời điểm 12h30 ngày 9/5, lực lượng Biên phòng Đồn cửa khẩu quốc tế Thường Phước phát hiện thêm 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Hai trường hợp Đỗ Văn N. và Đỗ Văn T. vượt biên bằng đường sông về Việt Nam.

Hai trường hợp này khai tên Đỗ Văn N. (sinh năm 1964) và Đỗ Văn T. (sinh năm 1974) cùng trú tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và đưa đi cách ly theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành - Minh Anh - Phú Quý