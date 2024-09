Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, 10 tỉnh thành nguy cơ lũ, sạt lở

Chiều 19/9, sau khi đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 16h, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (50-61km/h), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chiều tối và đêm 19/9 đến ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Cũng trong thời gian trên, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ ngày 21/9, mưa lớn giảm dần.

Sau khi đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 19/9, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trang http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đến 16h ngày 19/9, tại 10 tỉnh, thành phố là Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, TP Đà Nẵng có tới 305 xã có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất (Ảnh: NCHMF).

Cụ thể, tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà của TP Đà Nẵng; các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, TP Huế, Hương Thủy, Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế nguy cơ sạt lở, lũ quét ở mức rất cao.

Còn tại tỉnh Quảng Trị các huyện Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh; tỉnh Quảng Nam là các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước cũng có nguy cơ sạt lở, lũ quét ở mức rất cao.

Tại các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình và huyện Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh,... có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở.