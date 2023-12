Băng tuyết phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái

Sáng 22/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Tiến Lâm, Bí thư xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) xác nhận thông tin trên và cho biết, băng giá xuất hiện vào lúc nửa đêm và rạng sáng nay.

Băng giá xuất hiện tại đỉnh La Pán Tẩn rạng sáng 22/12 (Ảnh: Hoàng Lâm).

Theo ông Lâm, vào rạng sáng nay, nhiệt độ tại đỉnh La Pán Tẩn xuống thấp khoảng 2 độ C, băng giá đã xuất hiện trắng xóa tại các ngọn cây, ngọn cỏ và đỉnh núi.

Cành cây, ngọn cỏ phủ trắng xóa băng giá (Ảnh: Hoàng Lâm).

"Tuy nhiên, tới sáng nay, băng bắt đầu tan, nhiệt độ tăng dần lên khoảng 9 độ C. Rất may gia súc, gia cầm của bà con không bị ảnh hưởng, bởi người dân đã có chuẩn bị từ trước", ông Lâm nói.

Nhiệt độ tại đỉnh La Pán Tẩn xuống khoảng 2 độ C (Ảnh: Hoàng Lâm).

Theo bản đồ nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối tuần, nền nhiệt trung bình trong ngày tại miền Bắc chỉ khoảng 13-16 độ C.

Rét buốt duy trì cả ngày lẫn đêm, dù ban ngày tăng nhiệt nhẹ và có nắng nhưng mức độ ấm lên không đáng kể. Nguyên nhân là gió Đông Bắc còn trên đất liền, độ ẩm cũng ở mức rất thấp (dưới 40%), gây tình trạng khô hanh.

Phía Tây Bắc Bộ, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 16-19 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C.

La Pán Tẩn là xã vùng sâu nằm trên đỉnh Khau Phạ, được xem là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Với độ cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển, cùng 2.200 ha ruộng bậc thang, La Pán Tẩn thu hút rất đông du khách.