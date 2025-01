Băng giá phủ kín cành cây, ngọn cỏ ở núi rừng Lào Cai

Sáng 12/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, khoảng 16h30 ngày 11/1, tại khu vực đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý xuất hiện băng tuyết phủ kín núi rừng, cây cỏ, nhìn khá đẹp mắt.

Băng giá phủ kín cành cây ngọn cỏ ở đỉnh Lảo Thẩn (Ảnh: Mạnh Linh).

Theo vị đại diện, do ảnh hưởng của rãnh áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc tràn xuống, chiều 11/1, nhiệt độ tại khu vực xã Y Tý, huyện Bát Xát xuống rất thấp (khoảng -2 độ C), nên đã xuất hiện băng giá.

Tới sáng nay, nhiệt độ tăng lên khoảng 3 độ C, khu vực đỉnh núi băng bắt đầu tan dần.

Đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý có độ cao 2.860m so với mực nước biển, nằm trong top 20 đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Nhiệt độ tại đỉnh Fansipan giảm xuống mức -6 độ C (Ảnh: Huy Trịnh).

Cũng trong rạng sáng nay, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan giảm xuống mức -6 độ C, nhiệt độ giảm sâu khiến nơi đây xuất hiện băng giá.

Băng giá xuất hiện tại đỉnh Fansipan rạng sáng nay (Ảnh: Huy Trịnh).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo dự báo, ngày 12-13/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An trời rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; còn khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời rét.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho hay, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.