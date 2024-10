Bắn pháo sáng thông báo diễn biến cơn bão Trà Mi

Những ngày qua, Đồn Biên phòng Bình Minh (huyện Thăng Bình) đã cử 4 tổ công tác với 25 cán bộ, chiến sĩ xuống hỗ trợ 4 địa phương ven biển của huyện Thăng Bình chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão số 6.

Tại các địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh phối hợp với lực lượng dân quân thường trực các xã ven biển của huyện Thăng Bình hỗ trợ các hộ neo đơn, khó khăn, hộ có nhà ở thuộc diện nguy cơ tốc mái không đảm bảo sức khỏe để chằng chống nhà cửa.

Bộ đội Biên phòng bơm nước vào bao nilon đặt lên mái nhà người dân để bảo vệ (Ảnh Bộ đội Biên phòng).

Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với chính quyền 4 xã biển kêu gọi tàu thuyền vào neo đậu an toàn, phối hợp cắt tỉa cây xanh ở những khu vực có nguy cơ gãy đổ, giúp bà con neo đậu tàu thuyền tránh trú an toàn, bảo vệ ngư lưới cụ đảm bảo an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền.

Trong sáng 26/10, 5 tổ công tác của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, dân quân thường trực và lực lượng xung kích tại chỗ khẩn trương giúp dân đưa tàu thuyền vào bờ an toàn, chằng chống nhà cửa cho các hộ gia đình neo đơn, già yếu và nhà cấp 4 không kiên cố.

Hợp sức đưa ghe tàu của ngư dân lên bờ tránh bão (Ảnh Bộ đội Biên phòng).

Với phương châm "nhiệm vụ phòng, chống thiên tai là mệnh lệnh chiến đấu của người lính trong thời bình", lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam đã và đang kề vai sát cánh cùng bà con nhân dân ứng phó với cơn bão số 6.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, mọi công tác chuẩn bị phải được hoàn thành trước 17h ngày 26/10 để sẵn sàng đón bão áp sát đất liền dự kiến vào sáng 27/10.

Tối 25/10, các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đồng loạt bắn pháo hiệu để thông báo về diễn biến của bão Trà Mi cho các phương tiện còn hoạt động trên biển khẩn trương vào bờ và tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi bão vào đất liền.

Bắn pháo sáng thông báo cho các phương tiện còn hoạt động trên biển (Ảnh Bộ đội Biên phòng).

Cùng với việc bắn pháo hiệu thông báo về diễn biến phức tạp của bão Trà Mi tại 3 vị trí trọng yếu gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Đồn Biên phòng Cửa Đại và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo cho tất cả các đơn vị tuyến biển duy trì 100% cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có yêu cầu của cấp trên, chính quyền và của người dân địa phương.

Trước khi bão Trà Mi vào đất liền, các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam đã thành lập các tổ công tác hướng dẫn bà con ngư dân đưa tàu thuyền vào neo đúng kỹ thuật, phòng ngừa phương tiện va đập, hư hại do sóng to, gió lớn.

Bộ đội biên phòng toàn tuyến biển Quảng Nam phối hợp với chính quyền và các lực lượng tại chỗ thường xuyên phát thông tin về diễn biến của bão, đồng thời yêu cầu người dân tuyệt đối không được ở lại trên tàu thuyền, các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.