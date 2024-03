Bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với ông Nguyễn Thanh Bình

Ngày 4/3, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) họp, biểu quyết và đi đến thống nhất bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Thanh Bình; bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Trần Anh Thư.

Ông Nguyễn Thanh Bình (trái) và ông Trần Anh Thư (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối ông Nguyễn Thanh Bình (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và ông Trần Anh Thư (Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh).

Ông Nguyễn Thanh Bình bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ông Trần Anh Thư đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam về tội Nhận hối lộ.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Bảo Trung (nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh), do nhận nhiệm vụ mới.

Cũng tại kỳ họp, ông Trần Hòa Hợp (Chánh Văn phòng UBND tỉnh) và ông Nguyễn Quốc Cường (Giám đốc Sở Xây dựng) được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang.