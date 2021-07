Bạc Liêu đề nghị người dân hạn chế tối đa ra đường từ 18h đến 5h

Dân trí Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, qua báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Bạc Liêu đang nằm trong nhóm tuân thủ giãn cách xã hội kém nhất trong số các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 26/7, lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có nhiều chỉ đạo nhưng thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân chưa tuân thủ tốt, số lượng người ra đường vẫn còn đông.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát người và phương tiện ra đường trên tuyến đường Trần Phú. Đây được xem là tuyến đường lớn nhất ở trung tâm TP Bạc Liêu.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định bổ sung dừng hoạt động đối với xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, hàng quán buôn bán trên vỉa hè, lề đường, các hình thức bán hàng rong trên đường phố (kể cả bán mặt hàng lương thực, thực phẩm), thể dục thể thao tại các khu vực công cộng và ngoài đường.

Tạm dừng thu tiền trực tiếp tại hộ gia đình đối với tiền điện, nước, vệ sinh thu gom rác, cước viễn thông.

Hạn chế tối đa các trường hợp sử dụng xe 2 bánh để chở người, trừ người điều khiển phương tiện hoặc trong các trường hợp công vụ, tuần tra kiểm soát và chở người bệnh đi cấp cứu.

"Đặc biệt, hạn chế tối đa người dân ra đường ban đêm, từ 18h chiều đến 5h sáng", Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu.

Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/7 cho đến khi kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc đến khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý người dân tại địa bàn. Thiết lập các chốt kiểm soát trên các tuyến giao thông, yêu cầu tất cả người dân ra đường, nhất là người đi trên xe 2 bánh phải giải thích rõ lý do, nếu không phải trường hợp thật sự cần thiết thì buộc phải quay về nhà. Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

"Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý để cho người dân ra đường đông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. UBND tỉnh sẽ tham khảo công cụ đánh giá mức độ tuân thủ giãn cách xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý trách nhiệm của các địa phương", Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo rõ.

Hà Nam: Người về từ vùng dịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

Trước diễn biến phức tạp của tình hình bệnh Covid-19, UBND tỉnh Hà Nam vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý người về tỉnh từ vùng có dịch.

Văn bản nêu rõ, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, trong đó có các tỉnh thành phố giáp ranh với tỉnh Hà Nam đã áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại chân cầu Yên Lệnh, thuộc địa phận xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, lập từ tháng 7/2021.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị siết chặt quản lý tất cả người đến và về Hà Nam từ các tỉnh, địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16 từ vùng dịch khác theo công bố của cơ quan y tế.

Cụ thể, từ 17h ngày 25/7, người về Hà Nam từ các tỉnh thành nêu trên phải khai báo y tế kịp thời, trung thực, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng text nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm; thực hiện biện pháp cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vào ngày thứ 7 và ngày thứ 13; theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo và khai báo ngay với cơ quan y tế địa phương nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau họng.

Trường hợp không có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 thì phải thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung 14 ngày, người cách ly phải trả toàn bộ chi phí liên quan đến công tác cách ly và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Từ 6h sáng ngày 26/7, Hà Nam cũng đã lập 5 chốt kiểm soát để kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông và kiểm tra phương tiện vào tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Lực lượng tham gia chốt gồm công an, quân sự, y tế và lực lượng có liên quan, chia thành các ca để luân phiên thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) bảo đảm an toàn, hiệu quả. Tỉnh Hà Nam giao lực lượng công an làm Chốt trưởng và Trưởng ca, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Huỳnh Hải - Đức Văn