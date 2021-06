Bắc Giang: 3 thanh niên tụ tập uống rượu trong khu cách ly tập trung

Dân trí Đang trong thời gian thực hiện cách ly tập trung theo quy định, 3 nam thanh niên vẫn thản nhiên tụ tập uống rượu, ăn cơm ngay trong phòng cách ly.

3 thanh niên tụ tập uống rượu trong khu cách ly tập trung.

Ngày 15/6, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo xã công an huyện Lạng Giang cho biết, ngày 13/6, nhận được thông tin về việc một số công dân đang thực hiện biện pháp cách ly tập trung tại Trường mầm non xã Thái Đào (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) có hành vi tụ tập uống rượu trong khu cách ly, Công an huyện Lạng Giang chỉ đạo Công an xã Thái Đào tiến hành xác minh vụ việc.

Theo dõi camera giám sát của trường học, lực lượng chức năng xác định, 18h30' ngày 13/6, tại phòng số 6 tầng 2 có 5 người là nam giới, trong đó có 3 trường hợp ngồi ăn cơm gần nhau, không đeo khẩu trang và có mang một chai nhựa đựng rượu (loại nửa lít), những người này mang ra uống cùng nhau.

Quá trình xác minh, công an làm rõ 3 trường hợp này, gồm: Nguyễn Xuân L. (SN 1975, ở xã Dương Đức, huyện Lạng Giang); Nguyễn Đình T. (SN 1986, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) và Mạc Văn H. (SN 1970, ở xã Dương Đức, huyện Lạng Giang).

Quá trình làm việc, 3 công dân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Số công dân trên làm nghề tự do, được đón từ huyện Việt Yên về cách ly tại Trường mầm non xã Thái Đào từ chiều ngày 11/6. Chai rượu nhóm người uống là của Nguyễn Xuân Lai mang theo từ Việt Yên.

Công an xã Thái Đào đã lập biên vi phạm và tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 công dân trên về hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bá Đoàn