Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 5/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Đề phòng, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 5/11:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 27-30 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sáng sớm và đêm trời rét; phía Bắc ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trước thời tiết lạnh và rét, người dân cần giữ ấm cho cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể; mặc ấm, nhất là giữ ấm phần ngực, cổ; ăn uống thức ăn nóng ấm, tốt nhất là uống trà gừng nóng có thêm ít đường phèn. Giữ ấm cơ thể là biện pháp hàng đầu để phòng bệnh. Bởi vì hệ hô hấp rất nhạy cảm với nhiệt độ, khi nhiệt độ thấp (lạnh) kèm với độ ẩm cao (do mưa gió) cơ thể rất dễ bị cảm lạnh dẫn đến viêm đường hô hấp, viêm phế quản phổi.