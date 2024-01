Ba người trong một gia đình tử vong trong phòng ngủ

Ngày 28/1, lãnh đạo UBND xã An Hà (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp Công an huyện Lạng Giang điều tra nguyên nhân tử vong của 3 người trong một gia đình tại thôn Mia, xã An Hà.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Q.P.).

Theo chính quyền địa phương, sáng cùng ngày, anh H. đến nhà ông Đ.V.N. (40 tuổi, ở xã An Hà) làm thuê nhưng không thấy ai mở cửa.

Anh H. sau đó gọi cho mẹ ông N. để vào nhà thì phát hiện ông N. cùng vợ và con trai 5 tuổi đã chết trên giường.

Nơi phát hiện các nạn nhân là một phòng ngủ rộng hơn 10m2, kín cửa, dưới gầm giường có một chậu than hoa đã cháy hết.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét và bị ngộ độc khí.