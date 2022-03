Bà mẹ có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo tìm người mất hơn 30 triệu để trả lại

Chiều 22/3, Thiếu tá Trần Đình Quang, Trưởng Công an xã Hưng Lĩnh (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa rà soát, tìm người bị mất tài sản để trả lại.

Sáng cùng ngày, chị Phan Thị Thu (SN 1987, trú tại xóm Làng Nam, xã Hưng Tân, Hưng Nguyên) đến Công an xã Hưng Lĩnh giao nộp tài sản nhặt được, nhờ công an tìm kiếm người đánh mất. Trước đó, chị Thu nhặt được chiếc ví tại khu vực chợ Thông (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên). Trong ví có một lượng tiền mặt lớn cùng giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, trú tại xã Hưng Lĩnh).

Công an xã Hưng Lĩnh bàn giao lại tài sản bị mất cho chị Nguyễn Thị Thanh (Ảnh: Đình Quang).

"Qua xác minh cho thấy chị Thanh trước đây là công dân xã Hưng Lĩnh nhưng đã lấy chồng và sinh sống tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Công an xã Hưng Lĩnh đã liên hệ với Công an xã Nam Cát tiếp tục xác minh, rà soát và liên hệ được với chị Thanh. Thời điểm này, chị Thanh cũng đã đến công an xã trình báo việc bị mất tài sản và nhờ hỗ trợ tìm kiếm", Thiếu tá Trần Đình Quang cho hay.

Cùng ngày, tại trụ sở Công an xã Hưng Lĩnh, chị Phan Thị Thu đã bàn giao toàn bộ giấy tờ và số tiền 31.200.000 đồng cho người đánh mất.

Chị Phan Thị Thu và 2 con nhỏ bị mắc bệnh rối loạn canxi bẩm sinh thời điểm Báo Dân trí viết bài kêu gọi sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm vào năm 2017.

Chị Phan Thị Thu có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, đã từng được Báo Dân trí phản ánh trong bài viết "Vợ khốn đốn trước cảnh chồng liệt dây thần kinh, hai con mắc bệnh hiếm gặp". Hai con của chị Thu là Nguyễn Phan Bảo Anh (SN 2007) và Nguyễn Hà Vi (SN 2010) bị rối loạn chuyển hóa canxi bẩm sinh. Đây là một căn bệnh hiếm gặp, không chữa khỏi hẳn được mà ở Việt Nam cũng chưa có thuốc đặc trị, phải gửi mẫu xét nghiệm sang Nhật để lấy thuốc.

Trong khi đó, chồng chị Thu là anh Nguyễn Văn Hải (SN 1978) bị di chứng viêm màng não, mất sức lao động 80%, phải thường xuyên điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

"Khi Báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của gia đình tôi, tôi đã được nhận nhiều ân tình của mọi người. Nay sức khỏe của Bảo Anh và Hà Vi đã khá hơn nhưng gia đình tôi vẫn phải chạy ăn từng bữa khi chồng liên tục đi viện, mỗi tháng chỉ về nhà vài ngày khi hết thời gian điều trị theo thẻ bảo hiểm y tế.

Bản thân tôi không có việc làm ổn định nhưng khi nhặt được chiếc ví, thấy trong đó là cả một số tiền lớn, suy nghĩ đầu tiên của tôi là phải tìm chủ nhân để trả lại. Họ cũng như mình, mất cả số tiền lớn như thế hẳn là rất đau xót. Mọi người đã rất tốt với tôi và gia đình, thì tôi không thể làm điều không tốt được", chị Phan Thị Thu tâm sự.

Anh Nguyễn Văn Hải bị viêm màng não, mất 80% sức lao động, phải thường xuyên đi viện (Ảnh tư liệu).

Theo Thiếu tá Trần Đình Quang, khi nhận lại tài sản bị đánh mất, chị Nguyễn Thị Thanh có trích một khoản tiền nhỏ cảm ơn chị Thu nhưng chị Thu nhất định từ chối. "Chúng tôi được biết hoàn cảnh của chị Thu rất khó khăn, chồng con đều mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chị ấy không tham của rơi, không nhận sự đền đáp của người mất tài sản, điều đó rất đáng trân quý", Thiếu tá Quang chia sẻ.