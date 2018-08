Ảnh hưởng vùng áp thấp, Bắc Bộ tiếp tục mưa to. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ nên ngày và đêm qua (29/8) ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 50-120mm, có nơi cao hơn như: Hòa Bình 133mm, Cầu Sơn (Bắc Giang) 169mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 208mm, Sơn Tây (Hà Nội) 150mm,...

Sáng nay (30/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ đã dịch chuyển vào đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phát triển từ tầng thấp đến 5000m đang dịch chuyển sâu vào đất liền, trong ngày và đêm nay (30/8) ở vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ 50-100mm/24 giờ); riêng khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa có mưa to đến rất to (100-150mm/24 giờ).

Từ chiều nay (30/8) đến hết ngày 31/8, mưa to tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc (70-120mm/24 giờ), riêng ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai mưa rất to (100-150mm/24 giờ).

Cảnh báo: Trong ngày và đêm nay (30/8) là cao điểm của đợt mưa lớn này. Thời tiết khu vực Hà Nội trong ngày và đêm nay (30/8) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1, riêng các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La: cấp 2.

Nguyễn Dương