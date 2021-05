An Giang tạm dừng tiếp nhận cách ly người nhập cảnh đường hàng không

Dân trí Để tập trung phòng, chống dịch, tỉnh An Giang đề nghị BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho phép tỉnh này tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh theo những chuyến bay.

Phát động mỗi công dân là một chiến sĩ chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, đường biên giới tỉnh này dài gần 100km tiếp giáp với Campuchia, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều đường mòn, lối mở, bến đò ngang. Thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối để nhập cảnh trái phép vào tỉnh nên nguy cơ lây lan dịch bệnh vào cộng đồng rất lớn.

Đặc biệt, tại Campuchia tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Bộ Y tế Campuchia mới phát hiện thêm 511 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 là 9.359 ca, 71 người tử vong. Trong đó, hai tỉnh giáp biên giới với An Giang là Takeo và Kandal đã có hàng trăm ca mắc, nguy cơ dịch bệnh lây lan vào An Giang bất kỳ lúc nào.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra Khu vực tiếp nhận điều trị Covid-19 tại trung tâm y tế huyện An Phú.

Nhận thức được nguy cơ trên, tỉnh An Giang đã triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ biên giới; duy trì 200 tổ, chốt kiểm soát dịch Covid-19 cố định và lưu động trên biên giới để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.

An Giang cũng thường xuyên cập nhật tình hình dịch và các khuyến cáo của Bộ Y tế trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và của tỉnh, chia sẻ tin, bài tuyên truyền trên mạng xã hội (Zalo, Facebook). Đồng thời, phát động phong trào "toàn dân phòng chống dịch", vận động mỗi người dân là một "chiến sĩ" trên mặt trận chống dịch.

Song song với công tác phòng chống dịch, hoạt động lưu thông hàng hóa qua biên giới được tỉnh An Giang được kiểm, soát chặt chẽ, thực hiện niêm phong cabin phương tiện ngay khi nhập cảnh; người điều khiển phương tiện ở tại cabin trong suốt quá trình bốc dỡ hàng.

Bên cạnh đó, An Giang cũng đã sớm có công thư đề nghị Campuchia phối hợp trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường tuần tra, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Tỉnh cũng hỗ trợ nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn cho tỉnh bạn, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và Hội Khmer-Việt Nam để cùng phòng chống dịch.

Tạm ngừng tiếp nhận công dân về nước theo những chuyến bay

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là ở các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, tỉnh An Giang dự báo trong thời gian tới, số lượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia quay trở về Việt Nam qua các cửa khẩu (kể cả nhập cảnh trái phép) có thể có những người đã mắc bệnh sẽ tăng lên.

Tính từ 18/3/2020 đến 23/4/2021, tỉnh An Giang đã tiếp nhận và đưa vào cách ly tập trung 5.376 người. Công tác kiểm soát biên giới, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên bộ và trên sông.

Do đó, nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch tại địa phương, nhất là khu vực biên giới theo phương châm 4 tại chỗ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn quy định về điều kiện để tỉnh ban bố lệnh khẩn cấp, để trong trường hợp dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, tỉnh sẽ triển khai theo quy trình. An Giang cũng kiến nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế hỗ trợ cho tỉnh nâng cao công suất xét nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 số 24 - Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đã xem xét hỗ trợ thêm test xét nghiệm nhanh cho An Giang để kịp thời sàng lọc, tầm soát, phát hiện sớm các trường hợp, đối tượng, khu vực có nguy cơ, tại các huyện biên giới.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất tạm ngưng phân bổ số lượng người nhập cảnh theo các chuyến bay về An Giang, để tỉnh tập trung đảm bảo công tác phòng chống dịch tuyến biên giới.

Chiều 26/4, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị tỉnh An Giang cần chủ động xây dựng các kịch bản có thể xảy ra như: Vấn đề dịch trong cộng đồng, số ca mắc tăng cao; chuẩn bị các kịch bản cho trường hợp cách ly trên diện rộng, phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Minh Anh