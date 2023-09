95 biển số trúng đấu giá, mới chỉ 7 người nộp đủ tiền

Sáng 26/9, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.

Tại tòa đàm, trả lời phóng viên về nội dung đấu giá biển số ô tô, Đại tá Nguyễn Quang Nhật (Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đến nay đã có 4 buổi đấu giá biển số ô tô.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật (Ảnh: Hải Nam).

Kết quả, có 95 biển số được đấu giá thành công, dự thu hơn 133 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 7 người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền, tổng hơn 10 tỷ đồng. Những người còn lại, theo Đại tá Nhật, có tối đa 15 ngày kể từ khi trúng đấu giá, để hoàn thành việc nộp tiền.

Cũng theo ông Nhật, nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo quy định, cá nhân này sẽ mất tiền cọc (40 triệu đồng), đồng thời biển số trúng đấu giá sẽ được đấu giá lại.

Hiện nay, "kỷ lục" giá trúng đấu giá biển số là 32,34 tỷ đồng, thuộc về biển 51K-888.88. Theo tìm hiểu của phóng viên, người trúng đấu giá biển số này chưa nộp tiền trúng đấu giá.