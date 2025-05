7 người thương vong vì mưa lũ ở Bắc Kạn

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, chiều 18/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 3.000m hoạt động mạnh, trên địa bàn xảy ra mưa to đến rất to.

Trong đó, mưa to tập trung tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn. Lượng mưa đo được tại các trạm từ 76-215mm/12h, lượng mưa cao nhất tại các trạm Yến Dương 214,6mm, Nam Cường 172,2mm, Xuân Lạc 155,4mm…

Bước đầu xác định 4 người tử vong và 3 người bị thương tại huyện Ba Bể. Trong đó, tại thôn Tẩn Lượt (xã Đồng Phúc) có 2 người chết do lũ quét là ông N.V.B. (8 tuổi), bà D.T.M. (84 tuổi) và một người bị thương nhẹ là ông T.V.D (56 tuổi).

Tại thôn Phiêng Khăm (xã Yến Dương) có 2 người chết do sạt lở đất là ông L.H.V. (47 tuổi), bà T.T.Đ. (65 tuổi, mẹ vợ ông V.) và 2 người bị thương (ông L.N.P. 67 tuổi và bà L.T.Đ. 44 tuổi).

Lũ quét kéo theo đất đá đổ xuống thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc (Ảnh: Trung tâm VHTT-TT Ba Bể).

"23 nhà bị sạt lở, nứt tường, lún nền. Tại huyện Ba Bể nhiều nhà ở của người dân bị hư hỏng, sạt lở hiện tại chưa thống kê được", báo cáo cho hay.

Về nông nghiệp, theo báo cáo, hơn 40ha ngô và lúa bị ngập. 10 con bò bị chết, 80 con bị cuốn trôi tại xã Yến Dương huyện Ba Bể. 3 tấn cá tầm bị chết, cuốn trôi tại thôn Nà Đông, xã Chu Hương, huyện Ba Bể.

Đường bê tông kết nối từ đường tỉnh 258, qua khu vực Tổng Luyên sang quốc lộ 279 bị sạt taluy âm. Đường vòng hồ Ba Bể có nhiều đá lăn. 5 cây cầu cứng, 2 cầu treo trên địa bàn bị hư hỏng ít nhiều.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai và các sở, ngành đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa phương bị thiệt hại, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi các gia đình có người bị chết, bị thương.

Tỉnh Bắc Kạn đang chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Ông Tô Phong Nhuận, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc (huyện Ba Bể), cho biết, vào khoảng 1h20 ngày 18/5 lũ quét bất ngờ ập về trung tâm xã (thôn Tẩn Lượt).

Do lũ đổ về quá nhanh, người dân không kịp di chuyển đến nơi an toàn đã khiến 2 người tử vong.

"Sau tiếng nổ lớn, lũ ầm ầm đổ về kéo theo đất đá. Đến chiều nay, khu vực trung tâm xã vẫn bị cô lập, từ trước đến nay trên địa bàn chưa bao giờ xảy ra lũ quét kinh khủng như vậy", ông Nhuận thông tin.

Cũng vào khoảng thời gian trên tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương (huyện Ba Bể) xảy ra trận lũ quét.