7 du khách bị sóng cuốn ở Phan Thiết

Sáng 16/7, đại diện Bệnh viện An Phước (TP Phan Thiết, Bình Thuận) cho biết 2 du khách bị đuối nước chiều 15/7 trên bãi biển phường Phú Hải đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi đặc biệt.

Trước đó, tin từ Ban Quản lý các khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né (TP Phan Thiết) cho biết cơ quan chức năng đã kịp thời cứu 7 trường hợp du khách từ TPHCM bị đuối nước khi đang tắm biển.

Hai du khách bất động khi được cứu lên bờ (Ảnh: CTV).

Bảy du khách trong đoàn khách gồm 22 người từ TPHCM đến du lịch tại TP Phan Thiết và đặt phòng nghỉ tại một resort thuộc phường Phú Hải từ trưa 15/7.

Khoảng 15h, 7 người trong nhóm xuống tắm biển trước resort. Tuy nhiên, do sóng to và thời tiết biển xấu, nhóm du khách không may bị sóng cuốn ra xa, đuối nước. Phát hiện sự việc, nhân viên resort và người dân địa phương đã kịp thời ứng cứu.

5 người trong số 7 nạn nhân đã được sơ cứu tại chỗ và không gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe. Riêng hai người còn lại là chị Đ.T.L.H (28 tuổi, quận 10) và anh V.T.H (29 tuổi, huyện Nhà Bè) bất tỉnh, tổn thương nặng và được đưa đến Bệnh viện đa khoa An Phước cấp cứu kịp thời.

Những ngày gần đây, trên vùng biển Phan Thiết (Bình Thuận) có sóng to, gió lớn. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần cẩn trọng khi tắm biển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.