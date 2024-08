55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bài học quý báu của Công an nhân dân

Những giá trị quý báu trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự

Nhiều thập niên đã đi qua, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Kỹ thuật hình sự nói riêng.

Lực lượng kỹ thuật hình sự (Ảnh: trangtuyensinh.com.vn).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, hiện nay, các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ với quy mô ngày càng mở rộng, tính chất ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, gây bức xúc trong nhân dân.

Trong bối cảnh đó, những lời dạy của Bác vẫn mang tính thời sự, còn vẹn nguyên giá trị và là bài học quý báu đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và với mỗi cán bộ, chiến sĩ nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, để mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam cho biết, hàng năm, lực lượng Kỹ thuật hình sự tham gia khám nghiệm hiện trường khoảng 70.000 vụ việc các loại, bảo đảm đúng trình tự thủ tục; tiến hành giám định hơn 100.000 vụ việc thuộc 11 chuyên ngành giám định Kỹ thuật hình sự và pháp y Công an nhân dân, đưa ra kết luận các vấn đề chuyên môn, góp phần quan trọng làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án, vụ việc, đối tượng, công cụ gây án, diễn biến tại hiện trường, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm. Thực hiện khoảng 2.000 yêu cầu áp dụng biện pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm, góp phần đấu tranh và phòng ngừa có hiệu quả đối với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường,…

Khách quan, khoa học, chính xác, thận trọng, tỉ mỉ và toàn diện, bằng sự tận tụy với công việc, bằng tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ, lực lượng Kỹ thuật hình sự được xem như "chìa khóa" để mở ra sự thật các vụ án, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.

Có thể kể đến một số vụ án lớn được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Kỹ thuật hình sự đối với công tác điều tra như: Vụ gian lận thi cử tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018; vụ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản tại Điện Biên; vụ trộm cắp tiệm vàng liên tỉnh; vụ cháy khu vực kho của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông; vụ đổ chất thải nguy hại gây ô nhiễm nguồn nước tại khu vực Nhà máy nước sạch Sông Đà… Đó là kết quả của sự phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ, khắc phục khó khăn; là sự cố gắng tiếp cận và làm chủ tri thức khoa học, lòng đam mê và nhiệt huyết đối với nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Có thể nói, trong những năm qua, lực lượng Kỹ thuật hình sự tuy không phải là đơn vị đấu tranh trực diện với tội phạm, nhưng mỗi chiến công phá án đều có những cống hiến thầm lặng của mỗi cán bộ, chiến sĩ khoa học hình sự nói riêng và lực lượng Kỹ thuật hình sự nói chung.

Vượt lên tất cả những khó khăn, vất vả, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Kỹ thuật hình sự đã nhận thức được đầy đủ nhiệm vụ công tác trong từng giai đoạn, từ đó nỗ lực rèn luyện, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tự học tập, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để khẳng định chất lượng, hiệu quả công tác. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, là định hướng cơ bản để xây dựng lực lượng Kỹ thuật hình sự thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Còn với các đơn vị đào tạo của lực lượng Công an, Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài liệu quan trọng trong chương trình giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, học viên nắm vững kiến thức lịch sử, phát triển nhân cách và đạo đức nghề nghiệp.

Nghiên cứu Di chúc giúp cán bộ, học viên hiểu rõ giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và áp dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng đội ngũ Cảnh sát nhân dân vững mạnh về tư tưởng, kiên định lý tưởng và gương mẫu trong hành động.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm của cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây không đơn thuần là một tài liệu giáo dục, một nội dung giảng dạy mà còn là nền tảng vững chắc để họ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát triển phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm cao. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp người cán bộ Công an nhân dân xác định rõ ràng lý tưởng cao đẹp của bản thân là phục vụ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, là nguồn cảm hứng để các học viên hiểu sâu hơn về mục tiêu và vai trò của mình trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, Di chúc cũng nhấn mạnh các phẩm chất nhân văn cần thiết của cán bộ, chiến sĩ như trung thành, dũng cảm, mưu trí và lòng yêu nước sâu sắc, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng.

"Đây là một hành trang quan trọng giúp họ vượt qua thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và giữ gìn bình yên cho Tổ quốc", Trung tướng Trần Minh Hưởng nhấn mạnh.

Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, việc giáo dục Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện một cách bài bản và khoa học, sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp với các hoạt động thực tiễn, nhằm trang bị cho học viên, sinh viên giá trị nhân văn cao đẹp, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, giúp họ trở thành những chiến sĩ Cảnh sát nhân dân vừa có tài, vừa có đức, vừa "hồng", vừa "chuyên" và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc và thực hiện Di chúc của Người, lực lượng Công an nhân dân được tiếp thêm động lực và sức mạnh to lớn, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, giữ gìn an ninh, trật tự, đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm gần đây, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân có nhiều đổi mới mang tính bước ngoặt, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với các mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tập trung xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Chỉ biết còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" theo đúng di nguyện của Bác: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết; đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

Lực lượng Công an nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng đẩy lùi một bước nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm "thế trận lòng dân", làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong. Thực hiện chức năng bảo vệ Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng. Tăng cường các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phòng ngừa, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động thâm nhập, chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián, chui sâu, leo cao; kịp thời phát hiện, báo cáo tham mưu với Đảng ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung cao độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, triệt để, đúng pháp luật nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, theo đúng quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", không để kéo dài "chìm xuồng" và thực sự tạo sự lan tỏa theo đúng phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, xử lý một người để cứu muôn người"; được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước…

"55 năm thực hiện Di chúc của Bác đã để lại những bài học vô cùng quý báu trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Đó là bài học về tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; bài học về hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mọi chủ trương, biện pháp công tác an ninh, trật tự đều phải xuất phát từ nguyện vọng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; bài học về không ngừng củng cố đoàn kết, đoàn kết trong các cấp ủy đảng, trong toàn lực lượng Công an nhân dân, đoàn kết giữa lực lượng Công an nhân dân với lực lượng Quân đội nhân dân, với các cơ quan, ban, ngành hữu quan, tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng vì hòa bình, ổn định và cùng phát triển; bài học về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân vừa "hồng", vừa "chuyên", gắn bó mật thiết với nhân dân, trọng dân, lễ phép với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm vui của nhân dân là niềm vui, lẽ sống của mình" - Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Hiện nay, toàn lực lượng Công an nhân dân đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 16/6/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII trong bối cảnh các yếu tố bên trong, bên ngoài, an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, gia tăng thách thức, áp lực đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm ra sức tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên Công an nhân dân; chúng ráo riết triển khai nhiều âm mưu, hoạt động hết sức thâm độc, trực diện, không từ thủ đoạn nào hòng thúc đẩy các yếu tố suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, "phi chính trị hóa", gây chia rẽ lực lượng vũ trang với nhân dân...

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Bối cảnh tình hình trên đòi hỏi hơn bao giờ hết, lực lượng Công an phải luôn thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; kiên quyết, kiên trì thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuân Tùng