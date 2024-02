500m2 nhà xưởng ở Hải Phòng bốc cháy dữ dội

Công an TP Hải Phòng cho biết, tối 22/2, xưởng sản xuất hạt nhựa ở xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận được thông tin, Cảnh sát phòng cháy địa phương đã điều động lực lượng, phương tiện gồm 14 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe téc, 1 xe chở robot chữa cháy, nhanh chóng đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy đã thành lập tổ trinh sát nắm tình hình và triển khai công tác chữa cháy, ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, sau đó được dập tắt hoàn toàn.

Thông tin sơ bộ, vụ cháy không có thiệt hại về người, tài sản cháy khoảng 500m2 lán tạm để hạt nhựa.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ và các đơn vị có liên quan di chuyển nhiều tài sản có giá trị ra nơi an toàn; nhanh chóng, kịp thời khống chế không để xảy ra cháy lan, cháy lớn sang các khu vực xung quanh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.