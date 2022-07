5 thành phố phải hoàn thành cấp căn cước trước 31/8

Mới đây, Bộ Công an đã chỉ đạo, 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ) sẽ phải hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn trước ngày 31/8.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã đồng hành với các địa phương nói trên thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an. Tại Hà Nội, nhằm đảm bảo tiến độ, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành mệnh lệnh 01 mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip trong 30 ngày (từ 25/7 đến 25/8).

Thực hiện mệnh lệnh của Công an thành phố Hà Nội, những ngày này, Công an các phường, xã đang nỗ lực tăng ca, tăng thời gian làm để triển khai cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Ghi nhận tại trụ sở Công an phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), từ sáng sớm ngày 27/7, nhiều người dân đã có mặt tại đây để làm thủ tục cấp CCCD.

Ông Đinh Trọng Lực (53 tuổi, trú tại 114 B1 Thành Công) cho biết: "Tôi sinh ra và lớn lên tại phường Thành Công, do bận đi công tác tại nước ngoài và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giờ tôi mới có thời gian về nơi cư trú để đi làm căn cước công dân gắn chip".

Sáng 27/7, công dân đến trụ sở Công an phường Thành Công (Ba Đình - Hà Nội) tương đối đông. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo ông Lực, từ trước ngày đi ra trụ sở công an làm thủ tục ông đã được Cảnh sát khu vực gọi điện thoại hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ, thông tin phục vụ việc cấp CCCD.

Thiếu tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Công an phường Thành Công cho biết, để hoàn thành việc cấp CCCD cho người dân trên địa bàn, Công an phường đã xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác điều tra cơ bản để rà soát lên danh sách tất cả số người dân còn lại chưa được cấp CCCD gắn chip.

Sau đó, Công an phường đã phối hợp các đoàn thể, Tổ dân phố, thông qua Cảnh sát khu vực, tổ trưởng Tổ dân phố để mời, gọi, vận động từng cá nhân tới trụ sở Công an để cấp CCCD.

Đối với các trường hợp ở xa, Cảnh sát khu vực cũng tìm cách liên hệ để vận động tới cấp CCCD.

"Quá trình cấp CCCD, có những trường hợp là người bệnh bị tâm thần phân liệt, anh em cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã phối hợp cùng người nhà, hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất để họ hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chip", Thiếu tá Hà chia sẻ.

Riêng đối với những trường hợp được mời, gọi tới làm thủ tục cấp CCCD nhưng vẫn không đến, Công an phường bằng các biện pháp nghiệp vụ, nếu xét thấy công dân khó khăn trong việc đi lại sẽ tổ chức đến tận nhà để cấp CCCD cho công dân. Được biết, qua thống kê, trên địa bàn phường Thành Công còn khoảng hơn 460 trường hợp chưa làm thủ tục cấp CCCD gắn chip.

Tại địa bàn phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có số lượng lớn trường Đại học, Cao đẳng với số lượng người tạm trú đông, Công an phường đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực thu thập thông tin dân cư cư trú thực tế (KT1), những trường hợp có hộ khẩu nhưng sinh sống nơi khác (KT2) và những công dân đang tạm trú trên địa bàn (KT3) để hoàn tất công tác cấp CCCD.

Tại địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thống kê cho thấy hiện còn gần 2.000 trường hợp chưa làm CCCD gắn chip. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên triển khai Mệnh lệnh 01, Công an phường đã làm thủ tục cấp cho khoảng 200 trường hợp, đạt 200% chỉ tiêu đề ra. Song song với đó, đơn vị cũng đã cấp định danh điện tử cho khoảng 300 trường hợp.

Trong tháng cao điểm, lực lượng Công an Hà Nội sẽ làm thủ tục cấp CCCD cho người dân từ khoảng 7h đến 23h hàng ngày. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong tháng cao điểm, lực lượng Công an sẽ làm thủ tục cấp CCCD cho người dân từ khoảng 7h đến 23h hàng ngày. Tuy nhiên, với tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ", lực lượng Công an sẽ phục vụ đến khi hết lượt người dân tới làm CCCD mới nghỉ.