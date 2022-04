5 Cục của Bộ Công an kiểm soát thông tin thất thiệt về chứng khoán

Chiều 29/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an nhận được đề nghị thông tin tiến độ điều tra vụ kit test Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh… Và việc xử lý những đối tượng tung các tin đồn thất thiệt trên mạng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

Trả lời vấn đề trên, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, thời gian vừa qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là các cơ quan tố tụng đã tiến hành khởi tố một số vụ án được dư luận, xã hội quan tâm như vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, Cục Lãnh sự…

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, thông tin trên mạng như một xã hội thực nên rất phức tạp.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, tất cả các vụ án trên, Bộ Công an đều thông tin nhanh chóng, cởi mở để đáp ứng nhu cầu của báo chí và người dân. "Còn chi tiết, quá trình điều tra của các vụ án đó như thế nào thì không thông tin được, nên xin hãy chờ, khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo", ông Xô nói.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết, vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán cũng đã đề cập đến vấn đề thông tin thất thiệt trên môi trường mạng, đặc biệt là trong thị trường chứng khoán. Theo ông Xô, thông tin trên mạng như một xã hội thực nên rất phức tạp.

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục An ninh mạng, Cục Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn, răn đe, truy tố những cá nhân thông tin thất thiệt, thông tin giả, tin chưa được kiểm chứng.

"Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp từ hành chính đến hình sự theo từng mức độ, trên phạm vi rộng. Chúng tôi cũng không thể nói đã gọi hỏi, răn đe bao nhiêu người; chỉ có những kẻ bị truy tố chúng tôi mới thông tin tới báo chí", Trung tướng Tô Ân Xô chia sẻ thêm.