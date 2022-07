4 "vàng tặc" khai thác trái phép bên bờ sông Năng

Ngày 23/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vào khoảng 14h50 ngày 18/7, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã Mai Long (huyện Nguyên Bình) phát hiện 4 người gồm: Nông Văn Quý (27 tuổi, ở Cao Bằng), Lê Quang Hải (37 tuổi, ở Vĩnh Phúc), Thèn Xuân Quý (22 tuổi, ở Hà Giang) và Nguyễn Văn Tiền (31 tuổi, ở Tuyên Quang) đang khai thác vàng trái phép tại khu vực bờ sông Năng thuộc xã Phan Thanh (huyện Nguyên Bình).

Khu vực nhóm người khai thác vàng trái phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một máy xúc, một dàn sàng tuyển rửa khoáng sản, một máy nổ, một máy bơm nước và dầu diezen phục vụ việc khai thác vàng.

Qua kiểm tra, những người trên không xuất trình được thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ các đồ vật, tài sản trên để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Khu vực "mỏ vàng" khai thác trái phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua đấu tranh tại hiện trường, những người trên khai nhận, ngày 17/7 họ được Trần Duy Điệp (34 tuổi, ở Vĩnh Phúc) thuê thăm dò, khai thác khoáng sản tại bờ sông Năng và được trả tiền công mỗi người từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Ngày 22/7, Công an huyện Nguyên Bình đã triệu tập Trần Duy Điệp đến làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Điệp khai nhận đã thuê 4 người trên để khai thác vàng trái phép.

Nhiều máy móc được sử dụng trong quá trình khai thác vàng tại hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an huyện Nguyên Bình đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.