4 tổ công tác đặc biệt Công an Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trước Tết

Sáng 30/1, 4 tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội bắt đầu được triển khai xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 3, quốc lộ 6, quốc lộ 32 và Đại lộ Thăng Long (đoạn qua địa phận TP Hà Nội).

Theo Công an Hà Nội, mỗi tổ công tác đặc biệt sẽ gồm lực lượng thuộc Phòng CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các quận, huyện, thị xã…

Tổ công tác đặc biệt chặn dừng kiểm tra một xe tải chở vật liệu xây dựng (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại tổ công tác đặc biệt thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), làm nhiệm vụ trên quốc lộ 32 (đoạn qua thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng), lực lượng chức năng đặt cọc tiêu để ngăn 1 phần đường (hướng trung tâm thị trấn đi nội thành Hà Nội) làm nơi dừng phương tiện, kiểm tra.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn các tài xế ô tô, xe máy (Ảnh: Trần Thanh).

Tại đây, tổ công tác tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm: Người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; xe "cơi nới" thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định...

Tiếp đó, CSGT sẽ kiểm tra giấy tờ của người lái, phương tiện, hóa đơn chứng từ của hàng hóa được chở trên xe và kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với tài xế.

Lực lượng kiểm tra một ô tô chở nhiều thùng hàng đông lạnh (Ảnh: Trần Thanh).

Lúc 9h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ô tô mang biển số 17D- 003.xx do tài xế P.N.C. (trú tại Ba Vì, Hà Nội) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên ô tô chở theo nhiều hàng hóa đông lạnh gồm: Tràng trứng, gà ủ muối, chân giò lợn... không có tem mác, không có ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao hàng hóa, phương tiện cho Công an huyện Đan Phượng và Đội Quản lý thị trường số 20 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đến thời điểm 9h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải mang BKS 29C-807.xx do tài xế H.D.C. (trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển, đang chở theo hơn 100 cuộn vải. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế C. không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng trên. Tổ công tác đã bàn giao phương tiện và hàng hóa cho Công an huyện Đan Phượng và Đội Quản lý thị trường số 20 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tài xế C. cho biết mình là người lái xe thuê, nhận chở hàng từ chợ Tam Hiệp đi giao hàng cho khách ở xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Thời điểm bị kiểm tra, nam tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng trên.

Một thùng chân giò muối không rõ nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ (Ảnh: Trần Thanh).

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trường Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian làm việc của tổ công tác từ 7h30 tới 12h cùng ngày. Ca làm việc của tổ công tác gồm 8 cán bộ thuộc Phòng CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Đan Phượng.

"Chúng tôi cương quyết xử lý với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, chở hàng hóa cồng kềnh... để đảm bảo cho người dân về quê đón Tết được an vui. Phương án này được duy trì thực hiện từ nay đến hết ngày 9/3", Thiếu tá Chinh nói.

Cũng theo Thiếu tá Chinh, quá trình kiểm tra các phương tiện sẽ "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Cả quá trình kiểm tra của tổ công tác đặc biệt sẽ chỉ kéo dài khoảng 5 phút, không làm ảnh hưởng đến hành trình của các tài xế.

Lúc 9h cùng ngày, tại Km7+300 Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, tổ công tác đặc biệt số 5, Phòng CSGT Công an Hà Nội phát hiện ô tô tải mang BKS 29H-606.xx do lái xe Đ.T.T. (SN 1988, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển.

Tổ công tác phát hiện một xe tải chở bình khí cười (Ảnh: Hoàng Tiến).

Cảnh sát phát hiện trên xe chở 155 bình kim loại dạng chuyên dụng chứa khí, nghi là khí cười (N20), trong đó 30 bình vẫn còn khí.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao người, tang vật cho công an huyện Thạch Thất để tiếp tục điều tra, xử lý.