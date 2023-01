300 người phục vụ trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm

Gần 300 người tham gia bắn pháo hoa tại quận Hoàn Kiếm

Ngày 21/1 (tức 30 Tết), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, để chuẩn bị cho công tác tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, Ban chỉ huy quân sự quận đã tiếp nhận 1.200 khẩu súng bắn pháo hoa, 1.200 quả đạn pháo hoa tầm cao, 180 giàn pháo hoa tầm thấp.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đã chuẩn bị xong giá súng, thả đạn, sẵn sàng cho trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm.

Lực lượng chức năng chuẩn bị cho việc bắn pháo hoa tại quận Hoàn Kiếm (Ảnh: Nguyễn Bình).

Thời điểm bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào lúc 0h00 đến 0h15 ngày 22/1 (tức Mùng 1 Tết). Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút.

Các lực lượng trực tiếp tham gia, hỗ trợ bắn pháo hoa gồm Công an quận, dân quân, y tế, điện lực, viễn thông, vệ sinh môi trường… tổng số 297 người. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn huy động 3 xe tải, 2 xe cứu hỏa, 2 máy bơm PCCC… cùng nhiều cán bộ chiến sĩ.

Chủ tịch Hà Nội thăm trận địa bắn pháo hoa

Sáng nay 21/1 (tức 30 Tết), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng cho đêm giao thừa tại trận địa pháo hoa tầm cao bên hồ Hoàn Kiếm.

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, toàn bộ 31 trận địa bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô Hà Nội đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, cũng như mục đích, ý nghĩa của công tác bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra tại trận địa pháo hoa tầm cao bên hồ Hoàn Kiếm sáng 30 Tết (Ảnh: Nguyễn Bình).

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là với Công an thành phố Hà Nội giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực Hồ Hoàn Kiếm, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn tuyệt đối.

Đánh giá cao sự chuẩn bị khoa học, bài bản của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh đây là vinh dự lớn bởi pháo hoa đêm giao thừa không chỉ phục vụ nhân dân Hà Nội mà còn là nơi cả nước nhìn vào.

Khẳng định tầm quan trọng của sự chuẩn bị chu đáo, thầm lặng của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong việc triển khai 31 trận địa pháo hoa toàn thành phố, Chủ tịch UBND TP đặc biệt lưu ý phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo toàn diện mọi mặt, tổ chức bắn pháo hoa bảo đảm an ninh, trật tự, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng nghệ thuật cao, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, tài sản; tổ chức thành công nhất việc bắn pháo hoa chào năm mới, xứng đáng với công sức thời gian qua.