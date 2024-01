3 người tử vong trong phòng trọ bốc cháy

Sáng 9/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng cùng ngày tại một phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp)

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy trong khoảng 30 phút.

Quá trình dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đã tử vong trong phòng trọ gồm chị N.T.H. (45 tuổi), cháu T.H.V. (15 tuổi, con gái chị H.) và anh H.V.H. (51 tuổi).

Lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong trong đám cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Được biết, dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ cháy có 10 phòng, diện tích mỗi phòng khoảng 20m2. Đám cháy chỉ thiêu rụi một căn phòng trọ của 3 nạn nhân.