3 người tử vong ở nhà máy xi măng: Nghệ An chỉ đạo khẩn

Ngày 25/1, thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An, ngay trong đêm 24/1, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn tại Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam 2 đăng tải trên báo điện tử Dân trí, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có chỉ đạo khẩn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ông Bùi Đình Long giao UBND huyện Anh Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam 2 tử vong (Ảnh: Nguyễn Cường).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Anh Sơn và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra vụ việc, giải quyết sự cố công trình, tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 tập trung phối hợp trong công tác cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo đúng quy định.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 15h15 ngày 24/1 tại Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam 2, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân Nguyễn Hữu Nga (SN 1976), Trần Văn Huyền (SN 1970) và Thái Bá Minh (SN 1971), đều trú tại huyện Anh Sơn tử vong.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam 2, anh Huyền và anh Nga được giao nhiệm vụ thay vải máng khí động. Thời điểm này, anh Minh đã kết thúc ca làm việc của mình, tự thương lượng với nhà thầu để vệ sinh trong silo xi măng (thiết bị được sử dụng để chứa các vật liệu rời rạc như xi măng, tro bay, bột đá, cát,… với sức chứa 60-500 tấn).

Quá trình các công nhân đang vệ sinh trong silo xi măng thì các vật liệu tụt xuống dẫn tới bị vùi lấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam 2 đã triển khai công tác cứu hộ. Tuy nhiên phải 30 phút sau, nạn nhân đầu tiên mới được đưa ra khỏi hiện trường vụ việc. Đến 18h10 cùng ngày công tác cứu hộ mới kết thúc.

Cùng với công tác chỉ đạo công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình các nạn nhân. Trước mắt, huyện hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ đột xuất của địa phương.