3 giây quét mã QR bằng "mắt thần" ở ga Cát Linh - Hà Đông

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) ví von rằng đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là "đoàn tàu mùa xuân" thêm khởi sắc khi được Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera quét mã QR code. Ông Trường cho rằng, sớm nhận thấy được những tiện ích, sự thuận tiện, cần thiết, đặc biệt là an toàn tuyệt đối từ hệ thống camera này, nên ngày 8/12, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã có Công văn số 431 đề nghị CATP Hà Nội hỗ trợ lắp đặt thiết bị quét mã QR code từ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an.