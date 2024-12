200.000 đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa

UBND TP Hà Nội cho biết, Tết Dương lịch năm 2025, thành phố có 5 điểm với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp.

Trong đó, pháo hoa tầm cao tổng số 3.600 quả, mỗi trận địa 600 quả; pháo hoa tầm thấp 540 giàn, mỗi trận địa 90 giàn. Thời lượng bắn là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2025.

Quận Hoàn Kiếm có 2 trận địa gồm trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội.

Trận địa số 3 tại quận Nam Từ Liêm (khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô). Trận địa số 4 ở quận Hà Đông (tại Hồ Văn Quán, phường Văn Quán). Trận địa số 5 ở thị xã Sơn Tây (tại Thành cổ Sơn Tây). Trận địa số 6 ở huyện Đông Anh (tại Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đông Anh).

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa ở khu vực đường đua F1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

UBND TP Hà Nội giao các đơn vị liên quan chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn.

Công an Hà Nội được giao xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa; tạo điều kiện cho các phương tiện chở đạn pháo hoa và các phương tiện kỹ thuật vào trận địa; bảo đảm lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy tại khu vực bắn pháo hoa, sẵn sàng xử trí các tình huống.

Chương trình Countdown (đếm ngược) chào năm mới 2025 sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực Quảng trường Cách mạng tháng 8, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Việc lắp đặt sân khấu và tổng duyệt cho chương trình đã được hoàn thiện, máy móc, trang thiết bị và nhân lực đều đã sẵn sàng.

Trụ sở HĐND - UBND được trang hoàng, chào đón năm mới 2025 (Ảnh: CTV).

Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động xây dựng các phương án chống giẫm đạp, phòng chống cháy nổ và chống các hành vi càn quấy vi phạm; đồng thời, bố trí lực lượng phân luồng từ xa, sắp xếp các điểm gửi xe cho nhân dân.

Một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ được thu gọn để phục vụ cho xe cứu hỏa, cứu thương.

Ngoài ra, Công an quận Hoàn Kiếm cũng bố trí lực lượng cảnh sát mặc thường phục tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực tổ chức các sự kiện để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, móc túi.

Công an Hà Nội sẽ triển khai hơn 30 chốt, trong đó có những chốt đặc biệt chống giẫm đạp, chen lấn, xô đẩy và sự cố bất ngờ trong các sự kiện Countdown.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội sẽ bố trí thêm các Tổ công tác 141 nhằm trấn áp, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Ngoài Hà Nội, nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước cũng tổ chức các chương trình chào đón năm mới 2025.

TPHCM bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao và 2 điểm tầm thấp.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức). Hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11) và khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức).

Ngoài màn bắn pháo hoa, tối nay tại TPHCM cũng có 2 nhạc hội quy mô lớn được tổ chức cạnh sông Sài Gòn, gồm sự kiện Countdown trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, đoạn gần cầu Ba Son).

Thừa Thiên Huế tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đón năm mới tại 4 địa điểm, gồm trung tâm TP Huế và các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền.

Bên cạnh chương trình pháo hoa, dịp này trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới với chủ đề Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Hải Phòng tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Nhà hát thành phố, đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng.

Thanh Hóa triển khai bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2025 tại khu vực Kỳ đài Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Tại Kiên Giang, tâm điểm giao thừa Tết Dương lịch 2025 là ở Phú Quốc với hàng loạt sự kiện như bắn pháo hoa, Countdown, đại nhạc hội...