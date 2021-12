2 xe tải bốc cháy dữ dội sau va chạm, tài xế tử vong trong cabin

Dân trí Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi 2 chiếc xe tải đâm nhau rồi bốc cháy dữ dội khiến một người chết, 3 người bị thương vừa xảy ra sáng nay 7/12 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào khoảng 9h sáng 7/12, tại Quốc lộ 1A đoạn đường tránh TP Huế đi qua địa phận phường Hương An (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), xe tải BKS 17H-000.17 chở dừa do tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1984, trú tỉnh Thái Bình) chạy hướng Nam Bắc khi đến đoạn đường trên đã lao sang phần đường chiều ngược lại, đâm trực diện vào xe tải kéo rơ-moóc 92R-003.79 do tài xế Nguyễn Vĩnh P. (SN 1980, trú tỉnh Quảng Nam) chở nhiều ô tô mới sản xuất.

Cú va chạm mạnh đã khiến phần đầu của 2 xe bốc cháy dữ dội. Tài xế ô tô tải chở dừa Nguyễn Văn H. mắc kẹt trong cabin xe và tử vong.

Hai chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt sau tai nạn (Ảnh: CTV).

Ngọn lửa thiêu rụi 2 đầu xe làm một tài xế tử vong và 3 người bị thương nặng (Ảnh: CTV).

Ba nạn nhân còn lại là Nguyễn Vĩnh P., Phạm Tấn Đ. (trú tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Quyết T. (trú tỉnh Thái Bình) bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt lập tức tại hiện trường chữa cháy, và đưa thi thể tài xế trong xe chở dừa ra ngoài.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn lao vào dập lửa (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế).

Xe tải chở dừa và xe tải chở ô tô mới sản xuất bị hư hại nặng (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại Dương