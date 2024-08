2 sĩ quan cận vệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ai?

Những ngày qua, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Hình ảnh lúc sinh thời của Tổng Bí thư đã được các cơ quan báo chí, truyền thông, mạng xã hội điểm lại, gây ấn tượng mạnh về một vị lãnh đạo giản dị, gần gũi, thân thiện, hết lòng vì nước, vì dân.

Trong những "thước phim" đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được bảo vệ bởi 2 sĩ quan tiếp cận thuộc Phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Những người cận vệ trung thành đó là Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn và Đại tá Nguyễn Kim Ninh.

Đại tá Hoàn (bên phải) và Đại tá Ninh (bên trái) bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Cận vệ của Tổng Bí thư trong 27 năm

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (tháng 12/1997), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - khi đó là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - được bầu vào Bộ Chính trị.

Thực hiện chế độ cảnh vệ đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, đầu năm 1998, anh Nguyễn Quốc Hoàn - khi đó là cán bộ, hiện là Phó Trưởng phòng - là một trong hai sĩ quan Cảnh vệ được giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Phú Trọng.

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn là một sĩ quan có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Bên cạnh đó, Đại tá Hoàn có một tính cách cẩn trọng, tỉ mỉ, chu đáo, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Hoàn (bên trái) bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm hầm chứa vũ khí đánh Dinh Độc Lập tại quận 3, TPHCM, năm 2018 (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong suốt 27 năm, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, yêu quý và lựa chọn làm sĩ quan bảo vệ tiếp cận.

Là cận vệ thân cận, trung thành, tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến công tác ở trong nước và nước ngoài, khi Tổng Bí thư còn khỏe cũng như lúc sức khỏe của người kém đi, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng đồng đội đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đặc biệt, Đại tá Hoàn được Tổng Bí thư và phu nhân coi như người thân trong gia đình.

Đại tá Hoàn (bên trái) có gần 30 năm là sĩ quan cận vệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: VNN).

40 năm tuổi nghề, trong đó có tới 27 năm được trực tiếp bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn tự thấy rằng đó là niềm vinh dự.

Cũng chính từ những năm tháng thực hiện nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận, vị cận vệ có những cảm nhận đặc biệt sâu sắc về tinh thần làm việc không ngừng nghỉ; lối sống giản dị, chân thành, mộc mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

10 năm vinh dự nhất trong cuộc đời binh nghiệp

Đầu năm 2014, do có sự thay đổi về công tác tổ chức cán bộ, Đại tá Nguyễn Kim Ninh - cán bộ Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước - được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giao nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng như Đại tá Hoàn, Đại tá Ninh cũng là một sỹ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, cùng tính cách kín kẽ, nho nhã, nhẹ nhàng.

Đại tá Ninh (rìa phải) và Đại tá Hoàn (bên trái ảnh, phía sau Tổng Bí thư) bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 năm 2023 (Ảnh: BTL Cảnh vệ)

Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện nhiệm vụ sĩ quan tiếp cận tăng cường, Đại tá Nguyễn Kim Ninh nhận được sự tin tưởng và là một trong hai cận vệ trung thành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2014 đến nay.

Nhận nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ở tuổi 70, Đại tá Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Đại tá Hoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Tổng Bí thư trong các chuyến công tác tại địa phương và nước ngoài, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và chỉ huy Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, sai sót, đe dọa đến sự an toàn cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại tá Ninh (ở giữa) bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 9, tháng 5/2024 (Ảnh: TTXVN).

Một điều khá đặc biệt, anh trai của Đại tá Ninh là anh Nguyễn Kim Phú và chị dâu là Vũ Ngọc Giáng Hương công tác tại Cục Quản trị T78 cũng nhiều lần vinh dự được phục vụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam.

10 năm - thời gian không phải là dài đối với cuộc đời một con người, nhưng, được trực tiếp bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đại tá Nguyên Kim Ninh là quãng thời gian vô cùng trân quý.

Vị sĩ quan cảnh vệ luôn cảm thấy vinh dự được bảo vệ một con người ở đỉnh cao vinh quang nhưng vô cùng giản dị, mộc mạc, thân tình.