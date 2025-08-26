16 người thương vong do bão bão Kajiki

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị (tính đến 7h ngày 26/8), bão Kajiki và mưa lớn, giông lốc đã khiến 3 người chết (Ninh Bình có 1 người, Nghệ An có 1 người, Hà Tĩnh 1 người) và 13 người bị thương ở các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

8 ngôi nhà sập đổ. Hơn 6.800 nhà tốc mái, hư hại, trong đó tỉnh Ninh Bình có 225 nhà, Nghệ An có 91 nhà, Hà Tĩnh 6.340 nhà…

Gần 3.100 ngôi nhà ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập. Ngập lụt chia cắt 27 thôn thuộc địa bàn 3 xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Hàng loạt cây xanh gãy đổ nằm án ngữ trên nhiều tuyến đường ở TP Vinh cũ, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hữu Khoa).

Đoạn từ K46+445-K45+470 đê hữu Chu, tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở mái đê với chiều dài 25m. Địa phương đã phủ bạt để hạn chế sạt lở tiếp tục diễn biến và chuẩn bị huy động lực lượng, phương tiện xử lý.

Hơn 31.300ha lúa và 2.700ha hoa màu, 2.252ha cây ăn quả bị ngập nước; gãy đổ trên 19.000 cây xanh ở tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

4 vị trí tại tỉnh Nghệ An (đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 48D và 2 điểm trên quốc lộ 15) ngập sâu 40-50cm.

Trong ngày 25/8 đã có 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay, 35 chuyến bay khác phải hủy do hai sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân tạm dừng tiếp thu tàu bay.

Về hệ thống điện, thống kê cho thấy 742 cột điện gãy đổ thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Trên đường Trần Phú (Hà Nội), cây cổ thụ bật gốc đè lên 2 chiếc ô tô đang di chuyển trên đường (Ảnh: Nam Anh).

Trong sáng 26/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có văn bản đề nghị các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt; triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn.

“Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất. Rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ.

Trong 24h qua, các tỉnh nêu trên có mưa vừa, mưa to đến rất to: Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) 537mm, thủy điện Hủa Na (Nghệ An) 484mm, hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 557mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 434mm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.