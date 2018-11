Cao Bằng đón danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu vào ngày 24/11

Chuyên gia nước ngoài tái thẩm định Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn Công bố quy hoạch Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn Việt Nam có thêm một Công viên Địa chất Toàn cầu

Lễ đón nhận danh hiệu và công bố điểm di tích quốc gia đặc biệt là hoạt động trọng tâm trong chuỗi hoạt động quy mô lớn khác tại Cao Bằng thuộc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”.

Công viên địa chất non nước Cao Bằng thuộc địa bàn 6 huyện: Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và một phần diện tích các huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An, có diện tích khoảng 3.072 km2.

Ông Hoàng Xuân Oánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao đổi với báo chí tại Hà Nội chiều ngày 6-11

Công viên có trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo, trong đó có nhiều điểm di sản địa chất được các nhà địa chất, nhà nghiên cứu, nhiều tạp chí khoa học uy tín phát đánh giá, xếp hạng có giá trị tầm cỡ quốc tế, nổi trội với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi hết sức phong phú, đa dạng, như các tháp, nón, thung lũng, hang động, hệ thống hồ - sông - hang ngầm liên thông..., phản ánh một chu kỳ tiến hóa karst hoàn chỉnh ở vùng nhiệt đới.

Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng

Thuộc khuôn viên của Công viên, địa điểm chiến thắng biên giới năm 1950, huyện Thạch An bao gồm 19 di tích và điểm di tích được phân bố thành 4 cụm di tích nằm trên địa bàn 4 xã, thị trấn của huyện Thạch An. Di tích này gắn liền với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việc thành lập Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng và công nhận địa điểm chiến thắng biên giới năm 1950 là di tích lịch sử quốc gia sẽ góp phần phát triển du lịch, tạo việc làm cho cộng đồng địa phương, gia tăng nhận thức về môi trường địa chất cho người dân, bảo tồn di sản địa chất, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Dự kiến, dịp này, tại Cao Bằng còn có rất nhiều các hoạt động khác: Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch Non nước Cao Bằng (từ ngày 23 đến 27-11) tại khu vực vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng với các giải thi đấu Quần vợt, các môn thể thao dân tộc, triển lãm ảnh “Trải nghiệm Việt Bắc- Khám phá Non nước Cao Bằng”, liên hoan biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc, ẩm thực, sản vật của 6 tỉnh Việt Bắc, hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018. Khép lại chuỗi hoạt động là lễ bế mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” vào ngày 27-11.

Theo Hoa Nguyễn

CAND