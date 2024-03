Yêu Taylor Swift chưa được 1 năm, Travis Kelce tiêu 8 triệu USD "tình phí"

Để thoải mái hẹn hò riêng tư với Swift mà không cần phải tìm tới những không gian quá kín đáo và lặng lẽ, Travis Kelce đã mua thẻ thành viên của những hộp đêm cao cấp tại Hollywood. Những nơi này cung cấp dịch vụ chất lượng và đảm bảo sự riêng tư cho các khách hàng, để họ vui vẻ tận hưởng thời gian thư giãn bên bạn bè mà không sợ bị soi mói, quấy rầy.

Mới đây nhất, Kelce và Swift xuất hiện tại một hộp đêm cao cấp ở thành phố West Hollywood, bang California, Mỹ. Mức phí thành viên để tham gia câu lạc bộ này lên tới 10.000 USD/năm. Khách thường ghé qua câu lạc bộ này có cả những ngôi sao điện ảnh như Leonardo DiCaprio hay Timothée Chalamet.

Lúc này, Taylor Swift đang trong quãng nghỉ lại sức, sau quãng thời gian lưu diễn qua nhiều quốc gia. Swift và Kelce có phần kín tiếng hơn để giúp Swift được nghỉ ngơi. Kelce cũng vừa kết thúc một mùa giải thi đấu thành công. Đội của anh đã giành ngôi vô địch tại Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ. Đây là thời điểm mà cả Kelce và Swift đều muốn tạm rời xa hiệu ứng truyền thông.

Dù cặp đôi đang "lắng" hơn, nhưng cả hai vẫn rất nỗ lực để có trải nghiệm chất lượng bên nhau. Trước đó, để cổ vũ Swift trong quá trình đi lưu diễn qua các quốc gia, Kelce đã liên tục thuê phi cơ riêng đến những nơi Swift lưu diễn để bày tỏ sự ủng hộ dành cho cô.

Chuyến đi của Kelce tới Singapore trong tháng 3 này ước tính tiêu tốn khoảng 570.000 USD. Đây là một trong 3 chuyến đi bằng phi cơ riêng mà Kelce đã thực hiện vì Swift, kể từ khi hẹn hò với cô.

Nhận xét về cách bày tỏ tình cảm của Kelce dành cho Swift, chuyên gia phong cách sống Valerie Greenberg chia sẻ với tờ tin tức New York Post (Mỹ): "Travis Kelce luôn thể hiện sự hết mình, không chỉ trong sự nghiệp thi đấu thể thao mà cả trong quá trình hẹn hò với Taylor Swift. Anh ấy không ngần ngại mở cửa trái tim và cả... mở ví".

Taylor Swift hiện đã là một tỷ phú USD. Để theo kịp đẳng cấp của Swift trong quá trình hẹn hò cô, Kelce đã sẵn sàng chi ra hơn một nửa số tiền anh kiếm được trong một năm từ sự nghiệp thi đấu.

New York Post ước tính kể từ khi hẹn hò với Swift từ tháng 9/2023, Kelce đã chi ra hơn 8 triệu USD "tình phí". Trong khi đó, mức thu nhập trong một năm của anh từ sự nghiệp cầu thủ bóng bầu dục vào khoảng hơn 14 triệu USD.

Hãy cùng xem Kelce "chi mạnh" như thế nào để ghi điểm trong mắt Swift:

Mua bất động sản giá 6 triệu USD

Ngay khi chính thức hẹn hò với Swift, Kelce liền chuyển ra khỏi căn nhà có giá 1 triệu USD mà anh từng mua hồi năm 2019, để mua một căn biệt thự sang trọng hơn, có điều kiện an ninh chất lượng hơn. Đây là điều cần thiết để anh có thể chào đón người đẹp tới chơi nhà mình, mà không khiến cô sợ bị hàng xóm hoặc thợ săn ảnh rình rập.

Chỉ một tháng sau khi công khai tình cảm với Swift, Kelce đã chi ra 6 triệu USD để mua một căn biệt thự nằm trong khu dân cư có điều kiện an ninh tốt. Đó là khu Leawood, thuộc ngoại ô thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ.

Chuyên gia bất động sản Amanda Baum cho biết: "Leawood là một trong top 50 khu dân cư giàu có nhất ở Mỹ. Đó là một khu dân cư thượng lưu, kín đáo. Những người sinh sống tại đây được tận hưởng sự riêng tư. Không những thế, trong biệt thự mà Kelce mua còn có bể bơi, sân tennis, sân golf nhỏ. Đó thực sự là một công trình hoàn hảo cho một vận động viên như anh ấy".

Những chuyến đi thăm người yêu bằng phi cơ riêng tiêu tốn hơn 1,2 triệu USD

Tháng 11/2023, Kelce di chuyển bằng phi cơ riêng tới thăm Swift khi cô lưu diễn tại Argentina. Sau đó, anh lại nhanh chóng di chuyển về Mỹ để đảm bảo lịch tập luyện cùng đội. Một chuyến đi như vậy sẽ đòi hỏi Kelce chi ra khoảng 300.000 USD cho việc thuê phi cơ riêng.

Chuyên gia hàng không Richard Levy chia sẻ: "Có nhiều mức chi phí khi thuê phi cơ riêng để phục vụ việc di chuyển, nhưng để thuê phi cơ bay từ Mỹ tới một quốc gia khác rồi bay trở về, mức chi phí thường sẽ vào khoảng 300.000 USD hoặc hơn".

Đến tháng 2 vừa qua, Kelce lại bay tới Australia để cổ vũ Swift biểu diễn. Chuyến đi này tiêu tốn khoảng 340.000 USD. Trong tháng này, Kelce bay đến Singapore để gặp Swift, chuyến đi này tốn kém khoảng 570.000.

Đáp lại sự quan tâm nhiệt tình của Kelce, Swift cũng luôn thuê những phòng khách sạn và villa sang trọng nhất, với mức giá dịch vụ choáng ngợp, để tiếp đón bạn trai khi anh đến thăm cô.

Các món quà tốn kém vào khoảng 22.000 USD

Khi Swift đang đi lưu diễn tại Nhật Bản, cô đã nỗ lực di chuyển nhanh hết sức có thể để kịp có mặt tại Las Vegas (Mỹ). Swift muốn cổ vũ bạn trai trong trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl diễn ra vào ngày 11/2. Đáp lại tình cảm nồng nhiệt của Swift, Kelce cũng chi mạnh để hai người tận hưởng lễ Valentine nồng nàn.

Từ một số nguồn tin ẩn danh, New York Post đã được biết về cách Kelce chuẩn bị quà Valentine cho Swift. Anh đã mua hộp hoa hồng Venus et Fleur Round Grandiose của chuỗi tiệm hoa Eternity Roses có giá 2.199 USD.

Kelce còn mua một hộp hoa nữa có giá 2.100 USD, một bông hồng phủ vàng 24 karat của thương hiệu Perigold có giá 3.020 USD. Kelce muốn liên tục đem lại niềm vui cho người đẹp trong những ngày cặp đôi hội ngộ và hướng tới lễ Valentine.

Kelce cũng khéo léo chọn một số món đồ phụ kiện phù hợp với phong cách "giàu kín, sang ngầm" của Swift. Chẳng hạn, anh đã mua một chiếc mũ nồi của thương hiệu Dior có giá 1.050 USD, một chiếc túi xách của thương hiệu Bottega Veneta có giá 5.100 USD, một chiếc mũ cói của Celine có giá 1.100 USD, một chiếc khăn của Hermès có giá 1.300 USD để tặng người đẹp.

Kelce còn từng mua hai chiếc vòng tay bằng vàng có gắn các chữ cái "TNT" và được nạm kim cương để tặng người đẹp. Những chiếc vòng tay của thương hiệu trang sức Wove Made Inc. có giá 6.360 USD. Taylor Swift đã sử dụng những chiếc vòng tay này khi đi cổ vũ Travis Kelce trong trận tranh siêu cúp.

Chi 1 triệu USD thuê phòng VIP để bạn gái và gia đình thoải mái xem trận tranh siêu cúp

Taylor Swift đã mời một số bạn bè cùng mình đi xem trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl tại phòng VIP do Kelce thuê. Kelce đã chi ra 1 triệu USD để thuê phòng VIP này. Anh muốn gia đình của mình và bạn gái có thể ngồi xem trận đấu một cách thoải mái. Phòng VIP đủ rộng để Swift có thể mời thêm người thân và bạn bè của cô đi cùng.

Nói về việc thuê phòng VIP đắt giá trước thềm trận đấu quan trọng, Kelce hài hước bình luận về bản thân: "Hãy xem tôi chi tiền thế nào cho trận đấu quan trọng này, để người thân và bạn bè của tôi có thể tới xem thật thoải mái. Điều quan trọng là tôi phải có đủ năng lực tài chính và sẵn sàng chi tiền".

Nữ ca sĩ Taylor Swift (Ảnh: New York Post).

Taylor Alison Swift (SN 1989) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Sự nghiệp sáng tác, ca hát, cũng như cách xây dựng hình ảnh của Swift có ảnh hưởng tới nền công nghiệp âm nhạc quốc tế, cũng như đời sống văn hóa đại chúng toàn cầu. Swift là nhân vật nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng quốc tế.

Swift bắt đầu sáng tác chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Cô có hợp đồng thu âm đầu tiên năm 2005 với Big Machine Records. Cô nhanh chóng đạt được thành công trong vai trò một nữ ca sĩ nhạc pop đồng quê với các album như Taylor Swift (2006), Fearless (2008) và Speak Now (2010).

Những đĩa đơn như Love Story hay You Belong with Me chứng kiến sự giao thoa thành công rực rỡ của nhạc đồng quê và nhạc pop, giúp Swift thăng hạng, trở thành ngôi sao ca nhạc quốc tế. Album thứ 4 trong sự nghiệp của cô - Red (2012) - là sự thử nghiệm với âm nhạc điện tử. Từ album này cô có bản hit We Are Never Ever Getting Back Together.

Swift có bước chuyển về hình ảnh, từ một ngôi sao nhạc đồng quê chuyển sang một ngôi sao nhạc pop với album 1989 (2014). Đây là album nhạc pop tổng hợp tạo nên những bản hit như Shake It Off, Blank Space, Bad Blood. Album Reputation (2017) tạo nên bản hit Look What You Made Me Do.

Sau khi ký hợp đồng thu âm với Republic Records trong năm 2018, Swift tung ra album Lover (2019) và phim tài liệu tiểu sử Miss Americana (2020). Swift khai thác phong cách indie dân ca trong album Folklore và Evermore cùng ra mắt trong năm 2020. Cô đưa chất pop điện tử vào album Midnights (2022).

Sau khi có những bất đồng với công ty thu âm cũ, Swift bắt tay vào thu âm lại các album cũ, làm mới các ca khúc cũ và tạo nên những bản hit đứng đầu trên các bảng xếp hạng như Cruel Summer, Cardigan, Willow, Anti-Hero, All Too Well, Is It Over Now?.

Tour lưu diễn quốc tế Eras (2023-2024) và bộ phim xoay quanh tour lưu diễn này đã trở thành tour lưu diễn và phim về tour lưu diễn đạt doanh thu lớn nhất mọi thời đại.

Swift là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới với hơn 200 triệu đĩa hát bán ra trên toàn cầu tính đến năm 2019. Cô còn là nữ nghệ sĩ đi tour thu về doanh số lớn nhất trong lịch sử âm nhạc, là nữ ca sĩ hấp dẫn lượng người nghe nhạc lớn nhất trên một số nền tảng nhạc số. Swift là nữ tỷ phú USD đầu tiên gây dựng được khối tài sản "tỷ đô" chủ yếu từ sự nghiệp ca hát.

Năm 2023, tạp chí Time tôn vinh Swift là Nhân vật của năm. Swift đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách bình chọn của các tờ tạp chí uy tín xung quanh những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và những phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Cô giành được vô số giải thưởng âm nhạc, trong đó, ấn tượng nhất là 14 giải Grammy. Swift đang nắm giữ kỷ lục với 4 giải Grammy dành cho Album của năm.