Xúc động câu chuyện Tổng Bí thư Trường Chinh qua vở "Trọn đời vì non nước"

Vở Chèo "Trọn đời vì nước non" do Thạc sĩ Lê Thế Song viết kịch bản; đạo diễn NSND Tự Long; âm nhạc của nhạc sĩ Dương Thanh Nam; thiết kế mỹ thuật - họa sĩ Đặng Minh Tuấn; NSƯT Thanh Nam biên đạo múa.

"Trọn đời vì nước non" khắc họa quãng đời hoạt động của người thanh niên yêu nước Đặng Xuân Khu (cố Tổng Bí thư Trường Chinh), từ khi ông rời quê hương, bước vào con đường hoạt động cách mạng… Ông bị địch bắt, bị tra tấn dã man tại Nhà tù Hỏa Lò, rồi bị đày lên Nhà tù Sơn La.

Hình ảnh người thanh niên yêu nước Đặng Xuân Khu rời quê hương đi làm cách mạng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhưng với ý chí kiên định, niềm tin vào lý tưởng cách mạng, tình yêu nước, thương dân và niềm lạc quan, ông không chỉ khiến kẻ thù kinh sợ mà còn cảm hóa những cai tù, dẫn dắt họ theo con đường cách mạng. Cũng trong những năm tháng lao tù, cùng với những chiến sĩ cách mạng, Đặng Xuân Khu đã ra sức truyền bá đường lối cách mạng của Đảng cho cán bộ và nhân dân ta.

Vở diễn mang âm hưởng ca ngợi cuộc đời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà chính trị, tư tưởng, nhà lý luận, nhà lãnh đạo, nhà hoạt động văn hóa, nhà báo, nhà thơ… suốt đời sống, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tác giả kịch bản, Thạc sĩ Lê Thế Song cho biết: "Đây là vở chèo chính luận, nếu không cẩn thận sẽ sa vào khô cứng, giáo điều, chính trị. Nhưng vở diễn này, đạo diễn, tác giả và ê-kíp sáng tạo đã tính toán sao cho câu chuyện dung dị, chân thực, có những câu chuyện không có trong lịch sử nhưng được tương truyền và có nguồn tin từ tư liệu đã được đưa vào kịch bản.

Một cảnh trong vở diễn "Trọn đời vì nước non" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ví dụ, khi ông ra tù, phong trào đấu tranh phản chiến của nhân dân Pháp rất mạnh, toàn quyền Pháp phải ký quyết định tự do cho các tù nhân. Nhưng người Pháp biết ông là nhân vật nguy hiểm nên dù thả tự do nhưng bắt đi về bằng cách đi trên bè nứa trên sông Đà. Rất ít người đi trên bè nứa có thể trở về an toàn, nhưng bằng sự giúp đỡ của người dân, đặc biệt là những đồng chí, đồng đội, ông đã từ Sơn La trở về Hà Nội thành công bằng con đường đó.

Một câu chuyện nữa rất xúc động là khi ông bị giam trong nhà tù Hỏa Lò, giặc Pháp muốn lung lạc ý chí của ông bằng cách đưa vợ và con nhỏ vào thăm. Nhưng ông vẫn kiên định không khai, người vợ của ông là bà Minh cũng là người phụ nữ thảo hiền, kiên trung, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp lớn lao".

Hình ảnh Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh được tái hiện trên sân khấu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Kịch bản của Lê Thế Song được xử lý khéo léo bởi bàn tay của đạo diễn, NSND Tự Long. Khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi thì hồi hộp, lo lắng lo cho người chiến sĩ cách mạng sẽ bị giặc bắt, lúc lại khâm phục tinh thần, ý chí chiến đấu của người chiến sĩ, dù chịu nhiều hình thức tra tấn dã man vẫn một mực giữ im lặng...

Trong rất nhiều vở diễn về đề tài lịch sử thời Đinh, Lý, Trần, tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022, "Trọn đời vì nước non" khắc họa một phần cuộc đời của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, qua đó tái hiện một giai đoạn lịch sử của dân tộc, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, góp phần khơi dậy tình yêu nước trong khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ...

Theo NSƯT Nguyễn Thị Diệu Hằng, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định, vai Đặng Xuân Khu được giao cho nghệ sĩ Xuân La và vai bà Minh (vợ Đặng Xuân Khu) được giao cho nghệ sĩ Thu Phương. Hai nghệ sĩ có chất giọng rất tốt.

Các nghệ sĩ của đơn vị dàn dựng vở diễn với tâm thế để tri ân nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của cố Tổng Bí thư Trường Chinh và tham dự Liên hoan sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022.