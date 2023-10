Xuất hiện hình ảnh Nữ thần Công lý khi đặt 2 cuốn sách kinh điển cạnh nhau

Omega Plus phát hành bộ sách kinh điển về pháp luật, gồm Về pháp quyền của Tom Bingham và Một lý thuyết về công lý của John Rawls.

Nếu Về pháp quyền là cuốn sách đầu tiên trên thị trường cung cấp cho độc giả những thông tin đầy đủ và dễ tiếp thu nhất về pháp quyền, thì Một lý thuyết về công lý là cuốn sách kinh điển mang đến cái nhìn chi tiết trước vấn đề công lý, có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Omega Plus giải thích về thiết kế bìa của bộ sách. Khi đặt hai cuốn sách cạnh nhau, độc giả sẽ thấy hình ảnh hoàn thiện của Nữ thần Công lý (Lady Justice).

Thiết kế bìa sách độc đáo khi đặt hai cuốn sách cạnh nhau (Ảnh: Omega Plus).

Với Một lý thuyết về công lý, hình ảnh chiếc cân thể hiện sự công bằng và nghĩa vụ của pháp luật trong việc cân nhắc các bằng chứng được đưa ra trước tòa. Mỗi bên của một vụ việc pháp lý đều cần được xem xét và so sánh để thực hiện công lý.

Với Về pháp quyền, cây kiếm tượng trưng cho sự thực thi và thượng tôn pháp luật, đồng thời có nghĩa là công lý đứng trước quyết định và phán quyết của nó.

Pháp luật đong đếm công lý cho người dân nhưng cần thanh gươm để bảo vệ. Do đó, việc thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ là dấu hiệu cho thấy công lý là minh bạch, không phải là công cụ gây sợ hãi.

"Bức ảnh ghép hoàn chỉnh với hình ảnh Nữ thần Công lý bịt mắt tay phải cầm kiếm, tay trái cầm cân tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hài hòa. Thiết kế này thể hiện sự hoàn thiện trong việc khám phá và hiểu biết về công lý cùng pháp quyền trong xã hội hiện đại", đại diện đơn vị phát hành cho biết.

"Về pháp quyền"

Trong Về pháp quyền - cuốn sách giành giải Orwell dành cho sách chính trị hay nhất năm 2011 - Tom Bingham, một trong những bộ óc sắc bén nhất thế giới về pháp lý, đã bàn luận sự hình thành và ý nghĩa của pháp quyền.

Theo ông, pháp quyền không phải là một lý thuyết khô khan, mà là nền tảng thực sự của một xã hội công bằng.

Đó cũng là sự đảm bảo của một chính phủ có trách nhiệm, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo sự hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia.

Cuốn sách trình bày ngắn gọn về lịch sử các nguyên tắc pháp quyền, 8 yếu tố cơ bản tóm gọn bản chất của khái niệm này, đồng thời thảo luận những căng thẳng, thông qua 3 phần chính.

Phần 1: Bàn về tầm quan trọng của pháp quyền và một số cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của pháp quyền.

Phần 2: Bàn về 8 yếu tố cơ bản tóm gọn bản chất của pháp quyền.

Phần 3: Thảo luận về những căng thẳng đối với pháp quyền.

The Guardian đánh giá cuốn sách là một bài luận đáng chú ý về chủ đề này, đi từ bao quát đến các điển cứu ngắn gọn nhưng chi tiết theo các vụ án mà chính tác giả đã tham gia.

Còn Independent gọi Về pháp quyền là "một viên ngọc sáng hợp thời và đầy cảm hứng", khuyến khích mọi người đều nên đọc cuốn sách.

Tom Bingham (1933-2010) là người duy nhất từng đảm nhiệm 3 vị trí: Phụ trách Phòng Dân sự thuộc Tòa Phúc thẩm Anh và xứ Wales; Chánh án Tòa án Hoàng gia Tư pháp Anh và xứ Wales; Thượng nghị sĩ tối cao phụ trách vấn đề pháp luật của Vương quốc Anh.

Sau khi nghỉ hưu năm 2008, ông tập trung giảng dạy, viết và diễn thuyết về các chủ đề pháp lý, đặc biệt là pháp luật về nhân quyền.

Trung tâm Pháp quyền Bingham (Bingham Centre for the Rule of Law) ở Anh được đặt theo tên ông.